Alejandro Russo: "siempre el mutualismo estuvo en la solución de los problemas"

Por Alejandro Galay*





Entrevista al líder de CAM en vistas del Día Nacional del Mutualismo a festejarse el primer sábado de octubre.

Se celebra hoy el Día Nacional del Mutualismo. ¿Cómo lo encuentra a usted y a CAM -Confederación Argentina de Mutualidades- en esta ocasión?



– En lo que respecta a la presidencia de CAM, me encuentro muy satisfecho de presidir una Organización representativa, una organización esencialmente federal con representación en todo el país, cuyo Consejo Directivo tiene la legitimidad de presidir el mayor número de Federaciones asociadas a nuestra Confederación. Es importante tener en cuenta la solidez institucional que tiene CAM, que tuvo su nacimiento en el año 1951, y hoy cuenta con 42 Federaciones asociadas a lo largo y ancho de nuestra Argentina. Estas organizaciones Federativas no solo representan el territorio de cada provincia, sino también son representativas por especialidad; vale decir que dentro de las Federaciones que integran CAM, encontramos Federaciones especializadas en el servicio de Ayuda Económica, Salud, Fuerzas Armadas y de Seguridad, Turismo etc. Cuando el Consejo Directivo de CAM dispuso modificar su Estatuto para garantizar la mayor representatividad y un ejercicio dinámico y transparente de la democracia, dimensiono en él, en la figura de Secretarías, la importancia estratégica que tiene la Problemática de Género, la Juventud, las Relaciones Internacionales y la Capacitación. Por solo mencionar a modo de Balance, este año la Secretaría de Género y Comisión de Género de CAM, a cargo de Blanca Suarez y Nora Landart respectivamente, continuaron consolidando en materia de Género la Red internacional de mujeres mutualistas y cooperativistas. Se trabajó en distintos cursos de capacitación en alianza con organismos del estado nacional como el INAES y el Ministerio de Producción; se abordaron con mucha profundidad y con la ayuda de profesionales especializados distintos temas bajo un análisis de género, sobre todo en lo concerniente a la economía política con perspectiva de género. En cuanto a la juventud, debo decir con mucha satisfacción que a solicitud de la Secretaría de la Juventud a cargo de Emiliano Costa, se contrataron profesionales que contribuyeron a capacitar a la juventud de CAM con la expectativa principal de lograr cuadros dirigenciales de excelencia. Se profundizaron las actividades organizadas con los 5 delegados regionales de la juventud de CAM (NOA,NEA, CUYO, CENTRO Y SUR) liderados por la Secretaría de la Juventud de CAM, que integra el Consejo Directivo de esta Organización.



¿En cuánto al ámbito internacional?



– No es un hecho menor señalar que seguimos profundizando las relaciones internacionales en CAM, y fue así que este año el secretario de Relaciones Internacionales de CAM asumió la presidencia de AMA, Alianza del Mutualismo de América. En mi caso, fui elegido por segunda vez para ocupar el cargo de Vicepresidente por la Región América de la AIM (Asociación Internacional de la Mutualidad), organización cuya sede central está en Bélgica y abriga a más de 250 millones de personas en el mundo. Por último, y no menos importante, la Secretaría de Capacitación de CAM, a cargo del Gral.Fabian Brown, incrementó el trabajo de nuestra Aula Virtual Aprender en Red, y se profundizó la labor que lleva a cabo el Instituto Universitario de CAM bajo cuatro pilares estratégicos: el ahorro y el crédito; la salud; las nuevas economías; y las nuevas tecnologías. A lo largo de este año, como en todos los años anteriores, CAM desarrolló la defensa del sector en los ámbitos que así correspondía hacerlo y celebró su Congreso Anual en el mes de abril, eligiendo las autoridades que tendrán la responsabilidad de conducir la organización por los próximos cuatro años.



Está la particularidad de que el Día del Mutualismo acontece en medio del proceso eleccionario. ¿Es también una oportunidad para revalidar los lazos solidarios y posicionarse con mayor firmeza en los valores del asociativismo?



– Seguro que si. En este sentido, el 30 de agosto pasado, en el marco de un año electoral, la CAM, conjuntamente con COOPERAR, COONINAGRO y más de 30 organizaciones del sector mutual y cooperativo, cristalizaron un sueño que se va a ir desarrollando, Dios mediante, todos los años, que se llamó “Valor argentino, cooperativas y mutuales por el país”. Este evento dio cita a dirigentes mutualistas y cooperativistas de todo el país, a políticos de todos los signos, al presidente de la nación Dr. Alberto Fernández, a ministros, funcionarios nacionales y provinciales, gobernadores efectivos y electos, a representantes de CAME, CGT, Universidades, la Iglesia Católica, representantes de otras religiones, entre otros actores de la economía, de la sociedad y de la política. Este evento, decía, que para nosotros fue un hecho histórico tanto para el mutualismo como para el cooperativismo, fue fruto de un trabajo organizado por las organizaciones que mencioné anteriormente que demandó más de 9 meses; y completando la respuesta a su pregunta, en este año pudimos en el marco de un año electoral, manifestar ante los políticos, quiénes somos, qué representamos, y hacia dónde vamos. Y por supuesto escuchar de la boca de muchos de ellos qué piensan de nosotros y qué apoyo están dispuestos a dar a la Economía Social y Solidaria.



¿Qué similitudes y diferencias encuentra en este contexto económico muy dificultoso con respecto a otras experiencias que usted ha vivido, como el año 2001 o 1989? Me refiero a la situación presente del movimiento mutualista y su capacidad de dar respuestas efectivas.



– Desde que nació el Mutualismo en nuestro país, hace más de un siglo y medio, lo hizo para prestar servicios donde ni el estado ni el sector privado por distintos motivos no podía hacerlo, y las comunidades, de manera organizada y con afecto solidario, eligieron constituir mutuales para satisfacer sus necesidades desde la más elemental hasta aquellas que contribuyeron a mejorar su calidad de vida en el plano material y espiritual. Por citar un período a modo de ejemplo, el comprendido desde el reinicio de la democracia a partir de la década del 80, los argentinos fuimos pasando por problemas económicos y sociales que en muchos casos fueron naturalizados, pero siempre el mutualismo estuvo presente en la solución de los mismos, a veces haciendo aportes más grandes, y otras más pequeños, pero siempre aportes importantes y necesarios. Por mencionar el tramo 2001 a esta parte, todos sabemos que muchos empleados, monotributistas, propietarios de comercios, de pymes etc, quedaron fuera del crédito regulado por el BCRA, vale decir eran sujetos económicos, pero no sujetos de crédito. Y a lo largo de ese período, muchos con la ayuda de una mutual pudieron reincorporarse al sistema financiero regular para obtener créditos, haciendo uso de “una verdadera inclusión financiera” provista por las mutuales. Normalmente, entendemos que la inclusión financiera es el dictado de cursos para enseñarles cómo se utilizan los productos bancarios, y luego poder venderlos a ese público que se capacitó, y no esta mal que así sea. Hay un segmento de la población y del empresario que son sujetos económicos y saben perfectamente cómo se utilizan esos productos financieros, sin embargo no pueden acceder al crédito porque son sujetos económicos, pero no son sujetos de créditos, y es allí donde el mutualismo está presente con la verdadera inclusión financiera.



¿Cómo será la celebración de CAM?



– CAM, como en los últimos años, celebrará el Día del Mutualismo en distintos puntos de nuestro país, aprovechando el mes del mutualismo, con lo cual nos pusimos de acuerdo en distintas fechas a lo largo de octubre para estar presentes de manera federal, como es la característica principal de nuestra organización.



¿Algún mensaje para la comunidad mutualista argentina de aquí a futuro?



– Sí, por supuesto. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de llegar a nuestro sector a través de vuestro medio. Hoy el mutualismo de nuestro país, conjuntamente con el cooperativismo, es un modelo asociativo reconocido mundialmente. Sabemos organizarnos, sabemos adaptarnos al contexto por mas complejo que este sea, porque sabemos manejarnos en la adversidad ya que nacimos para ello. Seguramente hay dificultades, como las que viven los distintos actores económicos, sociales y políticos, no solo de la Argentina sino del mundo en general, pero para los hombres y mujeres que integran nuestro sector no hay nada que no podamos vencer, porque tenemos la resiliencia que nos da la solidaridad. Feliz día querida familia mutualista !!!!!



*Periodista, escritor y docente universitario.