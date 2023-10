López Obrador cuestionó la política migratoria de EE.UU.

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "un retroceso" la política migratoria estadounidense la autorización para construir un nuevo muro y otras barreras fronterizas en el sur de Texas anunciadas en las últimas horas por Joe Biden.

"Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema (migratorio). Hay que atender las causas", expresó López Obrador en su habitual conferencia matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El mandatario consideró que, para contrarrestar el auge del flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos, motivante del anuncio de la construcción de un nuevo muro, se debe apoyar a los pueblos de América Latina y el Caribe, que "están atravesando por una situación muy difícil".

Un aviso publicado el miércoles en el Registro Federal de Estados Unidos anunció la construcción de un nuevo muro fronterizo y otras barreras en el sur de Texas para contrarrestar la "alta entrada ilegal" de migrantes.

López Obrador afirmó que la construcción de barreras es una medida contraria a las que venía sosteniendo en materia migratoria la administración de Joe Biden y que responde a las presiones políticas de grupos de extrema derecha en los Estados Unidos.

"Entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en los Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio y el consumo de las drogas con propósitos electorales", remarcó, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias Xinhua.

"Hay mucha politiquería cuando se acercan las elecciones y los del Partido Republicano, no todos, un sector, están en una actitud de mucha intolerancia, muy insensatos, poco responsables", agregó López Obrador.

Las críticas del presidente al anuncio a la construcción de un nuevo muro fronterizo se produjeron minutos antes de que delegaciones de alto nivel de México y Estados Unidos iniciaran su diálogo anual en materia de seguridad, con la migración y el narcotráfico como temas centrales.

Al respecto, López Obrador resaltó que México ayuda para que se den diálogos bilaterales y que su territorio "está abierto para que los conflictos y las controversias se puedan atender mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza y sin medidas coercitivas".

Sobre el mismo tema, Eric Adams, el alcalde de Nueva York, durante una visita al Darien Gap, una traicionera selva tropical atravesada cada mes por miles de inmigrantes, en su mayoría sudamericanos, intentó disuadirlos de instalarse en su país, mientras ciudades estadounidenses como la suya luchan por acogerlos.

Su inusual viaje a México, Ecuador y Colombia subraya las críticas que él y otros líderes demócratas de ciudades y estados expresaron frente a las políticas de inmigración de su compañero demócrata, el presidente Joe Biden.

"Nuestros corazones son infinitos, pero nuestros recursos no. Ellos (por los migrantes) merecen un entorno más digno del que somos capaces de darles", expresó Adams.