Más detalles sobre la distinción a LALCEC

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos seguidamente un parte de prensa difundido desde el área prensa del Concejo Municipal en el que se abunda en detalles de lo difundido durante la entrega de reconocimiento a la Asociación LALCEC Sunchales.

Las representantes de la entidad fueron invitadas al izamiento del pabellón nacional y, luego de las manifestaciones de concejales sobre la temática, recibieron un obsequio. También pudieron brindar detalles de la actualidad de Lalcec y todo lo referido a la campaña de prevención que llevarán adelante, con la realización de 130 mamografías para mujeres que no cuenten con cobertura de salud.

Esto es posible gracias al trabajo incansable de la institución, ya que los estudios preventivos se realizan a pesar de no contar en los últimos años con la visita del mamógrafo móvil.

Por su parte, el Cuerpo Legislativo se sumó a las acciones de sensibilización, colocando lazos rosados en cada una de las bancas del Recinto y en sus espacios virtuales, como página web y redes sociales. Además, la concejal Carolina Giusti anunció que se organizará desde el Concejo una caminada rosa, replicando actividades similares que se realizarán en el país y la provincia.

"Ya todos sabemos que octubre es el mes rosa, en el marco de la campaña de sensibilización y lucha contra el cáncer de mama. Lalcec Sunchales ha trabajado desde siempre para que esta fecha no pase desapercibida y cumpla su objetivo, que es la prevención, la realización de chequeos, el acompañamiento que deben recibir personas que transitaron o transitan por esta afección y, por supuesto, que toda la comunidad tome conciencia sobre esta lucha”, afirmó Giusti en el inicio de la Sesión.

También recordó que “el Concejo aprobó en 2020 la Ordenanza Nº 2838, la cual establece anualmente un día hábil de licencia médica al personal femenino dependiente de la administración pública municipal, sus entes autárquicos, organismos descentralizados y Concejo Municipal, para la realización de los exámenes médicos femeninos”.

Como otra de las acciones importantes del Cuerpo Legislativo mencionó que “en 2019 se organizó la muestra ‘No se trata de sobrevivir, sino de vivir’, de la fotógrafa santafesina Marianela Causso, quien retrató la lucha que dio Carola contra el cáncer de mama, batalla que no pudo ganar, pero que a pesar de eso dejó un profundo mensaje”.



Cáncer de mama en números

Según datos publicados por Lalcec Argentina, en nuestro país hay más de 21.000 casos de cáncer de mama al año, representando el 17 % de todos los tumores malignos y casi 1/3 de los cánceres femeninos.

El cáncer de mayor incidencia se presenta en mujeres y es el de mama, con una tasa de 73 casos por cada 100.000 mujeres.

También se remarca desde la entidad nacional que el 90 % de los casos de cáncer de mama son curables si se detecta a tiempo con una mamografía.

Esta afección representa el 20% del total de las defunciones por cáncer en mujeres, ubicándose - por frecuencia- en tercer lugar de importancia en ambos sexos.