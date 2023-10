Díaz pelea en Australia con título seguro

El rafaelino Gabriel Omar Díaz se llevará a casa el título IBO Intercontinental de peso semipesado independientemente de si derrota o no a Paulo Aokuso en el evento principal de Battle on the Reef de este sábado, en Australia.

Aokuso no logró alcanzar el peso para la pelea después de superar en más de un kilogramo su peso prescrito durante el pesaje del viernes. Le dieron dos horas para alcanzar su peso de pelea, pero admitió que eso no sería posible y no lo volvieron a pesar, informaron medios australianos.

La contienda está prevista para este sábado a las 7.00 de Argentina. El australiano tiene un récord de 5-0 antes de la pelea, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones y Entretenimiento de Townsville.

La pelea se dispuso desarrollarla de igual manera, a pesar de que el local no alcanzó el peso. Díaz, 14-5-0, tiene un gran año y este nuevo cinturón lo confirma.