27 Años de prisión a incalificable sujeto que abusó sexualmente de sus cinco hijas

En la edición del miércoles de LA OPINIÓN, bajo el título «Comenzó el juicio oral a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus cinco hijas» en la localidad de Suardi, informábamos que un día antes, es decir el martes último se había iniciado en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal, un juicio oral para juzgarlo; pero imprevistamente, en medio del desarrollo del juicio, el hombre imputado planteó su intención de interrumpir el juicio oral, y llevar a cabo un juicio de procedimientos abreviados.

El hombre de 54 años cuyas iniciales son HOG, fue así condenado en un juicio abreviado, a 27 años de prisión por haber abusado sexualmente de manera reiterada de sus cinco hijas menores de edad en Suardi (departamento San Cristóbal). El incalificable sujeto también aceptó las calificaciones penales y el monto de la pena que había solicitado la Fiscalía.

La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer y por el conjuez Hugo Parma. La fiscal Favia Burella representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las audiencias.

“El martes de esta semana se inició el juicio oral para juzgar al acusado. Sin embargo, el hombre investigado pidió la palabra y le manifestó al tribunal su intención de evitar el debate y su deseo de que se realice un juicio en el que se abrevien los procedimientos”, explicó Burella.



27 AÑOS

La funcionaria del MPA sostuvo que “si bien no nos opusimos al pedido, planteamos que la condena debía ser a 27 años de prisión, tal como lo habíamos requerido en nuestra acusación”. Burella subrayó que “también sostuvimos que la calificación penal debía ser la misma que le atribuimos oportunamente desde la Fiscalía”.

“En definitiva, el acusado reconoció expresamente su responsabilidad por todos y cada uno de los hechos que le endilgamos, y también manifestó su conformidad –al igual que su abogado defensor– con la pena impuesta, la calificación penal y el procedimiento”, remarcó Burella.

Asimismo, la fiscal informó que “las víctimas que son mayores de edad y la representante legal de las hermanas que aún son menores también manifestaron su conformidad respecto con lo resuelto”.

Burella hizo hincapié que “en virtud del acuerdo de todas las partes, el tribunal declaró admisible el procedimiento, convirtió el debate oral en audiencia de juicio abreviado y dictó la sentencia condenatoria”.



ABUSOS

En relación a los hechos ilícitos, Burella sostuvo que “en el marco de la relación paternofilial, las víctimas fueron agredidas sexualmente en reiteradas oportunidades por su progenitor en una casa en la que convivían en Suardi”.

En tal sentido, precisó que “el condenado vulneró a sus hijas en la época en la que ellas transitaban la escuela primaria”, y remarcó que “cometió los ilícitos en un claro contexto de violencia de género”.

La fiscal manifestó que “el padre de las víctimas solía amenazarlas con quitarles la vida a ellas y a su madre si se resistían o si contaban a alguien los padecimientos a los que las sometía”. Además, manifestó que “las cinco niñas sufrieron delitos contra la integridad sexual por parte del condenado”, y precisó que “la menor de ellas fue la única a la que no accedió carnalmente”.

Burella aseguró que “las evidencias colectadas e incorporadas al debate –exámenes médicos, pericias científicas, testimonios, entre otras–, dieron cuenta de que el condenado se aprovechó del estado de vulnerabilidad en el que estaban las víctimas, así como de la convivencia y el vínculo entre ellos”.



CALIFICACIONES

PENALES

En relación a cuatro de sus cinco hijos, HOG fue condenado por ser el autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante a menor de 13 años reiterado e indeterminado; abuso sexual a menor de 13 años con acceso carnal reiterado e indeterminado; y abuso sexual a menor de 18 años de edad con acceso carnal mediando abuso coactivo de una relación de poder patriarcal reiterado e indeterminado. Las tres calificaciones penales son agravadas por el parentesco y por el aprovechamiento de la situación de convivencia.

Además, en relación a lo sufrido por la menor de las niñas, se condenó a HOG por la autoría de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante a menor de 13 años reiterado, indeterminado y agravado (por el parentesco y por el aprovechamiento de la situación de convivencia).

Cabe agregar que desde la Fiscalía Regional 5 señalaron que, "el nombre y apellido del condenado no se informa para evitar la revictimización de sus hijas, quienes tienen el mismo apellido que él".