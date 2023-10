Sportivo Norte ganó en Sunchales y quedó a un paso de lograr el título

Sportivo Norte superó 1-0 como visitante a Unión de Sunchales en el inicio de la fecha 15 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, y quedó a un paso del título.

El ‘Negro’ se impuso gracias al gol de Juan Espíndola, de penal, a los 4 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria el elenco de Marcelo Varela alcanzó los 40 puntos en la tabla y le sacó nueve a Ben Hur, que aún debe jugar el domingo. Ahora, la BH tendrá como máxima aspiración ganar los tres juegos que le quedan y que el elenco de barrio Barranquitas no sume en sus dos próximas presentaciones para jugar un desempate. En Reserva, también ganó Sportivo Norte y fue por 2 a 0.



En otro de los juegos que anoche abrieron la 15º fecha, Deportivo Aldao derrotó 3-0 como local a 9 de Julio. Hugo Góngora (7m PT), Brian Spurio (40m PT) y Oscar Tarasco, de penal (49m ST), anotaron los goles para la victoria. En Reserva fue 2-0 para el León.



Viernes 06/10: 21.30hs Brown de San Vicente vs Argentino de Vila (Raúl Cejas).



Domingo 08/10: 12.30hs Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela, 16.30hs Peñarol vs Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad; 17.30hs Ben Hur vs Deportivo Tacural.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 40 puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Arg. Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 24; Florida de Clucellas 18; Brown San Vicente 17; Dep. Ramona 14; Dep. Tacural 12; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Arg. de Vila 8; Dep. Josefina 8, Atlético María Juana 7.