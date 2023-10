Las propuestas económicas que expuso Patricia Bullrich

MAR DEL PLATA, 6 (NA). - La candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, expuso ayer sus propuestas económicas en el 59° Coloquio de IDEA, ante un auditorio empresario repleto, que le devolvió con fuertes aplausos la deferencia de haber sido la única postulante nacional que asistió al evento.

La ex funcionaria nacional llegó a la ciudad a bordo del "Patomóvil", un micro ploteado con su foto, junto a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el candidato a gobernador provincial de su espacio, Néstor Grindetti; los ex ministros Hernán Lacunza y Esteban Bullrich; y los dirigentes de su sector Dante Sica, Hernán Lombardi, Alfredo Amadeo y Silvia Lospenatto.

Con los faltazos de Sergio Massa y Javier Milei al Coloquio, la postulante de JxC se convirtió en el plato fuerte de la segunda jornada del encuentro que finalizará hoy en el hotel Sheraton.

Ante los empresarios, que se preocuparon por llenar el recinto donde habló Bullrich para que no pareciera que el libertario lo había vaciado con su "contra coloquio" en un restaurante, la postulante de JxC planteó su idea de un nuevo sistema de indemnizaciones mas amigable para el empleador, a fin de terminar con "la industria del juicio".

"Nuestro régimen laboral tiene que tener un 60% de baja del régimen de indemnizaciones. Tres años, tres sueldos. Diez años, diez sueldos. Hay que derogar las leyes que han destruido el régimen de indemnizaciones, empezando por la 24.013", dijo Bullrich.

También prometió: "Vamos a presentar la nueva carta orgánica del BCRA que va a tener prohibición de cepos y prohibición de emisión".

Según sostuvo, es imprescindible recuperar la "solidez fiscal" y "sacar todas las trabas impositivas, porque Argentina tiene costos adicionales que no le permiten ser competitiva".

"Reemplazar ingresos brutos por un impuesto a la venta final que es mucho más razonable", ejemplificó la ex ministra de Seguridad, y agregó: "Tenemos que sacar inmediatamente el cepo, que ningún funcionario de tercera o cuarta línea pueda cerrarte las importaciones o las exportaciones".

"Que esté prohibido prohibir, que un funcionario no te pueda cambiar las reglas de tu negocio", concluyó.