El Comando Unificado con la presencia de Castellano

Se desarrolló este jueves la reunión semanal del Comando Unificado en la Jefatura. En esta ocasión, contó con la presencia del intendente Luis Castellano y representantes de las distintas fuerzas de seguridad de la ciudad. Además, se le dio la bienvenida al nuevo director general de la Policía de Acción Táctica (PAT), Martín Molina.

El secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, contó que en este espacio “tratamos de volcar las problemáticas que nos transmiten los vecinos, trabajando con las estadísticas que nos ayudan a planificar los operativos. La presencia del intendente habla a las claras de su intención para seguir trabajando en este tema hasta el último día de nuestra gestión”.

Durante el mes de septiembre, “2.744 personas fueron identificadas, esto es parte del trabajo preventivo. Con respecto al número de detenidos, tenemos que hablar de 44. A todo esto sumamos distintas problemáticas como caballos sueltos, para la cual mantuvimos un encuentro con vecinos de la zona norte. Las usurpaciones en terrenos fiscales y federales es otro de los temas que nos preocupa”, explicó el funcionario.

También destacó la presencia de la Justicia a través de las Fiscalías Federal y Regional: “Nos brinda la garantía para diseñar las tareas preventivas de la mano de las políticas criminales y de investigación de la Justicia”.

En este sentido, subrayó: “No se puede hacer una política preventiva desconociendo cuál es el rumbo de las investigaciones ni la persecución. Esperemos que estas políticas se sigan implementando a futuro”.

Con respecto al nuevo director de la PAT, dijo que “le agradecemos a la Policía de Acción Táctica por las tareas de prevención que desarrollan en Rafaela desde el 4 de enero de 2020. Antes no estaban más allá de que lo pedíamos, al igual que la Guardia Rural Los Pumas, otro de los objetivos de esta gestión porque antes tampoco contábamos con su presencia”.

Más allá de todos los avances concretados, manifestó que como cuenta pendiente queda abordar una transformación de las leyes: “Ahí entra a jugar el Poder Legislativo. No es que la Justicia no quiera aplicar normativas sino que las normas son esas. Así que se viene un debate a futuro en Argentina sobre la reincidencia. Notamos que siempre los mismos perfiles criminales son aprehendidos y trataremos de que un día esto cambie”.



COORDINACIÓN DE FUERZAS

Por su parte, el nuevo director General de la PAT, Martín Molina, agregó: “Nuestra fuerza policial trabaja a nivel provincial. Tenemos sedes en Rosario, Recreo, la zona norte de Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto y Puerto San Martín. Somos un apoyo de las unidades regionales en los sectores donde se evidencia mayores conflictos sociales”.

Además, comentó: “Hasta hace poco fui jefe de la Unidad Regional de Las Colonias y las problemáticas son similares con delitos predatorios, la sustracción de bicicletas y motocicletas en la vía pública, y delitos en zonas periféricas”. “La reunión fue muy positiva, se coordinaron trabajos a realizar. Soy de la idea de que la participación policial con las autoridades locales y con información de los vecinos, es muy importante”, finalizó Molina.