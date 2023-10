“Mi dolor más grande es dejar la política”, expresó Vimo a días de dejar su banca de manera anticipada

La sesión del Concejo Municipal de ayer será recordada por todos los presentes, y sobre todo por la concejal oficialista Brenda Vimo, quien por motivos personales tuvo que adelantar casi un mes su cese de funciones como concejal. El proyecto de resolución sobre su renuncia, fue tratado sobre tablas y los concejales, con un poco de nostalgia, votaron a favor. “Que en fecha 2 de octubre de 2023 la concejal Brenda Vimo ha presentado su renuncia a partir del 31 de octubre del corriente año”, expresa su considerando, y en el artículo 1° se lee: “Acéptase la renuncia de la concejal Brenda Vimo, electa en fecha 16 de junio de 2019, a partir del 31 de octubre de 2023”. Tal como se sabía desde hace ya varios días, su decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales, es que a partir del 1° de noviembre, la doctora deberá asumir como Auditora en la Región 2 Nodo Rafaela del Ministerio de Salud Provincial, función que comprende los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal y San Martín.

Si bien la concejal no había renovado su banca en estas últimas elecciones, oficialmente su mandato culminaría el 10 de diciembre, por lo que, bajo estas circunstancias, su despedida se tendrá que adelantar poco más de un mes. Por la gran emoción que la embargaba, pudo decir pocas palabras en el debate libre que se abrió luego de que el secretario del Concejo lea el proyecto: “Quiero solicitarles que me acompañen en este pedido; es una cuestión netamente personal y profesional. Mi dolor más grande es, más allá de dejar este espacio, dejar la política”.

Las palabras de los ediles fueron coincidiendo al recalcar su generosidad, pasión por hacer las cosas, y la gran sensibilidad por la necesidad del otro demostrada siempre, y sobre todo en épocas de pandemia.

Alejandra Sagardoy dijo: “Lamentamos que Brenda renuncie; hemos tenido la posibilidad de trabajar juntas y hablo también de lo personal. Cada vez que uno necesita algo en cuestiones de salud para quien sea, ella está. Lo dije y lo vuelvo a decir: agradecíamos que teníamos a Brenda en el Concejo, cada vez que había un problema levantábamos el teléfono y ella lo solucionaba. Y en cuestiones personales también siempre ha estado acompañando y creo que eso vale más que todo, donde las diferencias políticas no interfieren en la amistad que uno puede cosechar en este Concejo. Yo lo siento muchísimo, insistimos que se quedara hasta el 10 de diciembre, pero a veces hay otras cosas y son decisiones personales que también hay que aceptar”.

Mondino también lamentó públicamente la decisión: “No me puedo poner contento porque al margen de las diferencias ideológicas que tenemos y que son saludables, en estos momentos surge lo que nos queda, y que son las relaciones personales. Brenda ha demostrado en las cuestiones sensibles, y al margen de la ideología, estar al pie del cañón. En particular la necesité varias veces, y sin nada a cambio, estuvo presente. Creo que es lo que eso nos motiva a quienes trabajamos en el Estado”.

Muy emocionada, su única compañera de bloque Valeria Soltermam le dijo: “Vamos a extrañar tu alegría, también tu ejemplo para tantas mujeres aunque vos no lo creas y no lo puedas ver; y vas a quedar en la historia de nuestra ciudad porque has dado luchas importantes, has sido muy valiente, y yo creo que, con el paso del tiempo, la ciudad entera te lo va a reconocer. Has estado siempre, y eso es lo que tenés que llevar en tu corazón y dormir bien tranquila, porque hiciste todo lo posible para que tengamos una ciudad mejor”. Martín Racca dijo con humor: “Me gustaría votar en contra de este proyecto de resolución”, y le deseó que avance con sus sueños y proyectos personales.

El futuro intendente expresó: “Creo que se puede definir como una persona con pasión. Le pusiste pasión a la política, a tu profesión, también a las batallas y a las peleas. En el tiempo que transcurrimos tuvimos acuerdos y desacuerdos, pero fue lindo. Una lástima que te tengas que ir antes, pero si es un desafío para vos te vamos a acompañar como corresponde y ojalá que puedas hacerlo de la misma manera”.

El concejal Mársico sintetizó su personalidad con dos palabras: solidaridad y esfuerzo. “Creo que eso es lo que marca su trayecto aquí también, no solo la parte legislativa sino la parte personal que todos valoramos mucho”.

Miguel Destéfanis también recalcó su lado solidario: “En pandemia fuiste la voz cantante, y transmitías los problemas de salud. Te deseo lo mejor para la próxima actividad que vas a ejercer y seguiremos afuera luchándola por el bien de Rafaela”.

Al finalizar, el presidente del Concejo también lamentó que por burocracia y los tiempos de organismos del Estado no se le permita terminar el mandato, y le deseó a la edil mucha suerte en esta nueva etapa que le apasiona tanto como la política. En un diálogo con diario LA OPINIÓN, la concejal expresó: “Me duele tener que irme antes, pero es una decisión necesaria. Duele dejar mi gran pasión que es la política, y darme cuenta de que hasta acá puedo dar y aportar la ciudad, aunque voy a seguir haciendo cosas por la gente desde otro lugar. Es cambiar de rol, soy una apasionada en hacer cosas para la gente”.



DONACIÓN DE UN INMUEBLE

También se aprobó el proyecto de ordenanza a través del cual se autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda a donar a favor de la Asociación Civil "Vistiéndonos de Sol" el inmueble de su titularidad localizado en la calle Abele 55 -que hasta hace unos meses era utilizado por el Hogar Simeón- a fin de que se lleven adelante actividades para la defensa y promoción de los Derechos Humanos. En representación de la Asociación estuvieron presentes Paula Leonardi y Alejandra Perea, quienes escucharon de los concejales expresiones de agradecimiento y apoyo por la gran labor que desarrollan a favor de personas con diferentes problemáticas.

El concejal Senn resaltó la importancia de las instituciones que trabajan con los adultos mayores que no tienen donde vivir. “La Asociación Vistiéndonos de Sol tenía a su cargo el Hogar Simeón que ya no funciona más, pero hoy vamos a estar cediendo la propiedad para que se sigan haciendo actividades propias de la institución”, afirmó. Brenda Vimo, de su mismo partido, agregó: “Quienes transitamos varios años en este tipo de roles sabemos de su intenso trabajo, su empatía, y creo que no llegaríamos a votar esto si no fuera una institución fuerte, con un trabajo concreto y evidente”, y les agradeció su labor en nombre de la ciudad y de cada una de las personas que necesitaron de su acompañamiento.

Del partido demoprogresista, el concejal Mársico expresó: “Se está cediendo patrimonio a una institución que bien merecido lo tiene, porque están haciendo desde hace muchos años un trabajo muy grande que implica muchas veces remar contra la corriente. Hay que sacar a los jóvenes, a los adolescentes, y a gente de más edad de la droga, y se compite con los narcos. Por eso este gesto para que dispongan de esta propiedad y tengan un centro más de rehabilitación, tiene mucho valor”.



A FAVOR DE LOS BARRIOS

VILLA ROSAS Y SARMIENTO

Por otro lado, dadas las construcciones irregulares que informaron preocupados los vecinos, entidades educativas y presidentes vecinales, se aprobó la minuta de comunicación en la que todo el Cuerpo legislativo solicita al Ejecutivo un plan urbanístico-ordenador para el predio del Ferrocarril Belgrano delimitado por las calles Francia, Zanetti, Aragón y Ripamonti. Fue miembro informante el concejal Mondino, quien dijo: “Concejales de distintos bloques nos hicimos eco de esta nota recibida por los vecinos e instituciones, que están solicitando este plan ordenador, y están pidiendo que en el mientras tanto, haya custodia en el predio para evitar construcciones irregulares, que cuando se ejecutan son muy difíciles de sacar con todo lo que implica socialmente. Vamos a elevar esta minuta al Ejecutivo haciendo hincapié en forma conjunta para que empiece a funcionar un plan regulador y que todas estas acciones individuales no vayan en detrimento de la calidad de vida de los vecinos de ese barrio”.