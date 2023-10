Se estrenará “La uruguaya” en el cine Belgrano

Dirigida por Ana García Blaya (Las buenas intenciones, 2019), “La uruguaya” es un proyecto de la productora audiovisual de Hernán Casciari (Orsai), que convocó a su comunidad para financiar la idea a través de una campaña de crowdfunding.

Cuenta con los protagónicos de Sebastián Arzeno y Fiorella Bottaioli, y guión de Chiri Basilis, Josefina Licitra y el propio Mairal.

Lucas Pereyra es un escritor casado que viaja a Montevideo a cobrar el dinero por su próxima novela y evitar el cepo cambiario. Pero sobre todo es una excusa para encontrarse con Magalí Guerra, una admiradora veinte años menor que él. Cruzar el río lo transformará para siempre.

Se podrá ver desde hoy, viernes 6 hasta el martes 10 de octubre a las 21:30, excepto el sábado 7 que no habrá funciones de cine.

El costo de las entradas es de $400 la general y $200 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años y la duración es de 78 minutos.



SEGMENTO FAMILIAR

Continúa Paw Patrol: La súper película, una nueva aventura animada basada en la serie televisiva y secuela de Paw Patrol: La película (2021).

Cuando un meteorito mágico aterriza en Adventure City, otorga superpoderes a los cachorros de Paw Patrol, transformándolos en los Súper Cachorros! Para Skye, la más pequeña del equipo, sus nuevos poderes son un sueño hecho realidad. Pero las cosas empeoran cuando el archirrival de los cachorros, Humdinger, escapa de la cárcel y se une a una científica loca para robarles los superpoderes. Con el destino de Adventure City en juego, los Súper Cachorros deberán detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde, y Skye deberá aprender que incluso el cachorro más pequeño puede marcar la diferencia.

Se podrá ver doblada desde el viernes 6 al martes 10 de octubre con dos funciones diarias a las 18:15 y a las 20:00, excepto el sábado 7 que no habrá proyecciones de cine.

La entrada general es de $1200. Tiene una duración de 95 minutos y es apta para todo público.



EL DIVORCIO

El sábado 7 de octubre no habrá proyecciones de películas en la sala del Cine Teatro Municipal debido a la función de la obra teatral “El divorcio” que se realizará a las 21:30.

Esta comedia está protagonizada por Luciano Castro, Pablo Rago, Carla Conte y Mica Riera, con libro y dirección de Nelson Valente.

“El Divorcio” plantea una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas –que viene de remontar la relación tras varios meses de separación– comparte con la otra los secretos de esta famosa “terapia” que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia… El punto es que no todas las parejas son iguales. A partir de aquí se suceden un sinfín de situaciones que con mucho humor convertirán a esta obra en una divertida comedia.

Las entradas se pueden adquirir por Platea Vip o en Faber Libros (Saavedra 52). Tiene una duración de 80 minutos y es apta para mayores de 13 años.