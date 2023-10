Atlético tuvo una jornada favorable ante All Boys

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional sigue adelante y en la quinta fecha de la segunda fase, Atlético de Rafaela se midió con All Boys.

Los pibes de la 'Crema' registraron una buena sumatoria de puntos gracias a cuatro victorias y un empate.

En la próxima fecha, el rival del elenco rafaelino será el Deportivo Riestra.



A continuación, los resultados:



En Rafaela



- Cuarta División: Atlético 3 (Federico Reynoso, Valentín Luciani y Francesco Toldo) vs. All Boys 1.

- Quinta División: Atlético 3 (Bautista Albelo -2- y Martín Peretti) vs. All Boys 0.

- Sexta División: Atlético 2 (Damiano Jaime -2-) vs. All Boys 2.



En Buenos Aires



- Séptima División: All Boys 0 vs. Atlético 2 (Valentino Gandín -2-).

- Octava División: All Boys 2 vs. Atlético 0.

- Novena División: All Boys 0 vs. Atlético 4 (Valentino Valiente -2-, Juan Córdoba y Catriel Sanabria).



Las principales posiciones



- Cuarta División: Aldosivi 12 puntos; Atlético 11; Deportivo Morón 10; Chacarita y Temperley 7.

- Quinta División: Aldosivi y Deportivo Riestra 12 puntos; Atlético, Morón y Chacarita 10; Ferro Carril Oeste 8.

- Sexta División: Aldosivi 12 puntos; Chacarita 11; Nueva Chicago 10; Morón 8; Quilmes, Temperley y Ferro 7.

- Séptima División: Atlético, Riestra, Ferro y Quilmes 10 puntos; Talleres (RE) 8 y Chacarita 7.

- Octava División: Nueva Chicago 11 puntos; Patronato 10; Quilmes y Ferro 8; Talleres 7 y Atlético 6.

- Novena División: Patronato 13 puntos; Temperley y Chicago 10; Ferro 9; Atlético y Talleres 8.