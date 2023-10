Medrán va perfilando el equipo con variantes

Con el objetivo de la clasificación al reducido ya consumado, Atlético de Rafaela se prepara para visitar a Mitre de Santiago del Estero, rival que hoy tiene el último boleto para ir por el segundo ascenso y no querrá que nadie se lo quite.

La ‘Crema’, por su parte, intentará mantenerse en el cuarto lugar de las posiciones de la zona B y tendrá un mano a mano con Quilmes, que viene a dos puntos.



El entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán, realizó ayer trabajos tácticos con el regreso de dos titulares, un par de cambios más y algunas pruebas.



Fabricio Fontanini y Gabriel Risso Patrón reaparecerán en la formación titular tras cumplir con la fecha de suspensión y los que no podrán estar, por haber alcanzado el límite de amarillas son: Alex Luna y Claudio Bieler.



De esta forma, habrá cuatro modificaciones: Fontanini x Mauro Osores, Risso Patrón x Torres, Gino Albertengo x Luna y Nazareno Fúnez x Bieler.



Con este panorama, el equipo que paró en la práctica de ayer fue con: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fontanini, Agustín Bravo y Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Manuel Ignacio Lago; Albertengo y Fúnez.

Promediando el ensayo, el Colo Soloa recibió un golpe en una de sus rodillas y no pudo continuar en cancha. En su lugar ingresó el paraguayo Thobías Arévalo.



El encuentro correspondiente a la fecha 33, penúltimo capítulo de la fase regular de la Primera Nacional comenzará a las 17.00hs y tendrá el arbitraje principal de Nahuel Viña.



El plantel profesional de Atlético de Rafaela volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará en el estadio Monumental, donde tendrá en ensayo formal de fútbol y podrían quedar ratificado los cambios que tiene en mente el entrenador.