Menor de 16 años arrestado dos veces en sólo siete horas

Un menor de edad de 16 años, identificado por sus iniciales como Joel R. fue detenido en dos ocasiones en el lapso de siete horas, al parecer sin que exista instancia de contención alguna para evitar que el jovencito regrese a la calle a seguir delinquiendo.

En el primero de los casos ingresó a la propiedad privada de una conocida firma comercial; y en el segundo fue arrestado cuando, junto a un compañero, llevaba a la par una moto de dudoso origen y grifería robada.



EL PRIMER HECHO

A las 21.20 de la noche del miércoles, desde el Centro de Monitoreo (CeMU) dieron aviso por frecuencia a emergencias 911, sobre que dentro del predio de una firma comercial había personas ajenas al lugar.

Así las cosas, personal del Cuerpo Guardia de Infantería –minutos después llegó la Guardia Urbana (GUR)- fue comisionado a una conocida distribuidora de bebidas (“Mistura”) ubicada en Colectora Conscripto Zurbriggen y Kaiser, debido a la presencia de una persona ajena en el predio.

En el lugar, los uniformados observaron a un sujeto que saltaba un tapial, desde el interior del predio de la firma hacia la vereda.

Rápidamente personal policial procedió a interceptarlo y constataron que se trataba del menor de edad Joel R., de 16 años, domiciliado en la casa de su abuela en barrio Jardín; quien llevaba entre sus prendas una tenaza de acero.

Se procedió a secuestrar esa herramienta en tanto que el menor fue trasladado a sede policial en calidad de detenido-comunicado, donde también se identificó al jovencito como autor de otro hecho acaecido también el día miércoles.

Dieron intervención a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; quienes sugirieron que el menor en cuestión sea restituido a su familia -es decir a su abuela-, cosa que no ocurrió ya que horas después, en la madrugada del jueves, el mismo menor fue nuevamente detenido por los uniformados, sospechado de participar de otro ilícito.



EL SEGUNDO HECHO

Horas después, siendo ya las 4.00 de la madrugada del jueves, personal policial de Agrupación Cuerpos –alertado por un peatón- advirtió que dos sujetos circulaban de manera sospechosa con una moto a la par, en cercanías de Bv. Roca y Ruta Nacional 34.

Los numerarios lograron interceptarlos, y corroboraron que se trataba de un individuo mayor de edad identificado como Luis Daniel G., de 28 años, y de –otra vez- el menor de edad de 16 años, Joel R.

Pudieron establecer además que el menor de edad había sustraído dos canillas de bronce desde una vivienda de calle Faraudello al 300, en barrio Los Nogales.

Por tal motivo, 7 horas después del primer hecho, el mismo menor de edad fue trasladado otra vez a sede policial donde fue notificado de la causa y restituido a su familia.

En cuanto al mayor, fue demorado en la vía pública, en averiguación de sus antecedentes, mientras que el motovehículo marca Corven 110 cc. color rojo y sin dominio, fue retenido por los servidores de la Ley.



ARRESTAN A OTRO

JOVEN PROBLEMÁTICO

A la 1.20 de la madrugada de ayer, efectivos de Subcomisaria 1ª fueron comisionados por el despacho de Emergencias 911 a la intersección de calles Romitelli al 1000 -y Brigadier López- en barrio Mora, por una retención civil.

En el lugar corroboraron tal situación, y entrevistaron a la víctima; quien dio cuenta que el sujeto retenido por los vecinos había ingresado al patio de su casa con malas intenciones.

Quien había sido retenido por los vecinos no sería un desconocido de las fuerzas del orden sino todo lo contrario. Se trata de Marcelo Patricio L. de 22 años, domiciliado en calle España de barrio Mons. Zazpe, quien quedó demorado en calidad de aprehendido por tentativa de hurto.

Un miembro de la familia que había sido víctima de la violación de su domicilio, afirmó a los efectivos actuantes que el sospechoso había ingresado a su propiedad privada, intentando luego sustraer un animal del interior de la vivienda.

Los uniformados lo aprehendieron y trasladaron a sede policial, donde dieron conocimiento del hecho al Fiscal en turno; que ordenó la detención del causante y su remisión a la Alcaldía local.

Cabe recordar en esta crónica que el detenido Marcelo Patricio L. de 22 años, es hermano de Ignacio Hugo L. de 26 años, quien es recordado en esta sección ya que el 25 de septiembre último protagonizó un curioso caso policial.

Aquel día Hugo L. fue descubierto robando en flagrancia por el dueño de un establecimiento comercial en intersección de calles América y Avenida Brasil. Al verse descubierto, Hugo L. junto a un compañero, salieron corriendo y el dueño del comercio los persiguió con su camioneta hasta unas canchas del Club Peñarol donde Hugo L. buscaba esconderse.

Al no lograr esto, el conductor de la camioneta lo siguió persiguiendo dentro del predio, atropellando a Hugo L. quien resultó gravemente herido y trasladado al Hospital “Jaime Ferré”, con traumatismo de tórax y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.