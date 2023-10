A octavos en el Regional Juvenil

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, la BH recibió a Atlético Sastre. El miércoles se cerró la fase de grupos del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Por la Zona “D”, el Lobo enfrentó al elenco de Sastre sumando todas victorias.

Resultados de la fecha Nº 14: Sub 13: Ben Hur 7 vs Sastre 1. Goles locales: Agustín Imoberdorf x 3, Francisco Colucci, Tomás Coria, Mateo Soria y Catriel Zabala.

Sub 15: Ben Hur 6 vs Sastre 4. Goles locales: Faustino Ojeda, Ezequiel Toloza, Enzo Clement, Tomás Laurino, Valentín Roldan y e/c.

Sub 17: Ben Hur 4 vs Sastre 1. Goles locales: Marcos Ferrero x 2, Camilo Alberto y Mateo Spila.

La BH finaliza en el primer lugar de la Zona “D” acumulando 75 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 66, 9 de Julio de Morteros 54, Sportivo Las Parejas 50, Atlético San Jorge 46, 9 de Julio de Rafaela 36 y Atlético Sastre 30.

En esta primera etapa, de los 36 partidos jugados entre todas las categorías, el Lobo acumula 24 ganados, 3 empates y 9 derrotas. Marcando 103 goles y recibiendo 42 tantos.

El próximo miércoles se iniciarán los octavos de final, donde estarán los cuatro mejores equipos de cada una de las zonas. Ben Hur enfrentará al Club Atlético Lambert de Monte Maíz en condición de local.