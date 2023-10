Cheika da los convocados

Michael Cheika definirá este viernes los 23 jugadores para jugar ante Japón, el domingo a las 8 en la búsqueda de la clasificación a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Rugby Francia 2023.

¿Qué equipo de Los Pumas se perfila para jugar contra Japón? El seleccionado albiceleste podría saltar al campo de juego con uno similar al que cayó en el debut frente a Inglaterra, con la excepción de la posible inclusión de Guido Petti por Matías Alemanno, por lo que sería una gran rotación en relación a la goleada ante Chile. En este contexto, habrá que aguardar lo que disponga el DT en cuanto a los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas.

Cabe recordar que un triunfo asegurará la clasificación de Los Pumas a cuartos de final, mientras que con un empate deberá esperar que Japón no sea el único equipo que obtenga punto bonus ofensivo. En tanto, una derrota frente a los asiáticos dejará eliminados a los dirigidos por Cheika.



GOLEARON LOS ALL BLACKS

Por la quinta y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Nueva Zelanda derrotó a Uruguay por 73 a 0. Fue la despedida del mundial para Los Teros, mientras que para los hombres de negro fue el cierre y clasificación a los cuartos de final.

Hoy Francia vs. Italia: Francia recibe a Italia por el Grupo A. El encuentro se disputará en el Estadio Parc Olympique Lyonnais en la ciudad de Décines-Charpieu este viernes a las 16.