9 de Julio visitará a un rival lleno de problemas

Aunque todavía se lamenta no haber podido aprovechar la primera oportunidad de sellar la permanencia el domingo pasado en el Soltermam ante Crucero del Norte, 9 de Julio tiene claro que debe enfocarse en el duelo ante Juventud Antoniana el domingo a las 19 en Salta, por la fecha 34 de la Zona 4, que será arbitrado por Alvaro Carranza.

El final del partido con los misioneros fue bastante caliente, no solo fuera de la cancha por el malestar de los hinchas julienses por el arbitraje de Luciano Julio, sino también dentro de los límites del campo de juego donde algunos jugadores del León fueron a recriminarle distintos fallos al neuquino. Por eso se podía temer que alguno de los más exaltados pudiera ser informado, pero no fue así y Maximiliano Barbero podrá disponer el domingo de todo el plantel, ya que tampoco hay futbolistas que llegaron al límite de amonestaciones.



RIVAL QUE JUEGA SUS ULTIMAS CARTAS

Juventud Antoniana atraviesa no solo una difícil situación en lo deportivo, sino también en lo económico e institucional, que ha repercutido directamente en el momento del equipo dirigido por Adrián Gorostidi.

En el último partido perdió en Formosa ante Sol de América por 2 a 1, pero más allá del resultado sufrió las expulsiones de su capitán Martín Esparza y del defensor Martín Albarracín. Previo a este partido se habían producido alejamientos en el plantel: Gonzalo Martínez, Leonel Ceresole y Santiago Strasorier y, unas fechas atrás, ya lo había hecho Carlos López Rubio. A todo esto, se suma la lesión de Agustín Favre, con ruptura de ligamentos y lesión meniscal, y Gonzalo Gómez, con una distensión ligamentaria de rodilla y ruptura meniscal.

Ayer se conoció que el plantel comenzó a cobrar parte de lo adeudado y a entrenar en conjunto. Según se supo extraoficialmente, la deuda sería cancelada la próxima semana, entre el 12 y 15 de octubre. Cabe destacar que el conflicto que se originó por la falta de pago, se sumó a una situación futbolística irregular por la que atraviesa Juventud y cuando faltan solo tres partidos para definir si continúa en el Federal A o pierde la categoría, tomando en cuenta que no solo depende de sí mismo, sino de que su inmediato competidor, como es Crucero del Norte, que sumó hasta ahora 31 unidades, tenga algún tropiezo que beneficie al conjunto salteño, que cierra el Grupo 4 con 28 puntos.