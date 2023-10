¿No les llama la atención?

Por Alicia Riberi



Leyendo una información en la sección de policiales, de un medio local, puedo compartir con ustedes algo que hace mucho que ya sabemos, pero viéndolo escrito por otro medio, voy a manifestarme sin lugar a dudas. Tenemos una alcaldía superpoblada,- no por responsabilidad de la policía sino de la justicia- que acumula presos en prisión preventiva por una marcada ideología de género y lo que es peor, es que condena por relatos sin pruebas en muchas ocasiones y con pruebas a favor del imputado en otras.

De 117 detenidos, entre 75 y 78 están por abuso sexual y en gran mayoría en prisión preventiva y 12 mujeres en el pabellón femenino.

Ahora bien, estos son datos. Es que nadie se pregunta como de pronto todos los hombres son abusadores? Sólo 27 presos por otros delitos? Se terminaron los robos, los asesinatos, causas de juego, estafadores, narcos?

La alcaldía de Rafaela está superpoblada, pero lo mismo ocurre con los penales, en ninguno hay lugar y la gran mayoría de la causas, son por abuso. Nadie se pregunta, qué está pasando?

Resulta que como en una época se habían convertido en un gran negocio las causas por juicios laborales, ahora con el mono tributo obviamente hay muchos menos, entonces en el gran negocio se han convertido las causas de género- violencia y abuso-. No lo han advertido? Un Ministerio de la mujer que llena los bolsillos de unos cuantos. Por cada denuncia de violencia o abuso sexual una “mujer” cobra mensualmente más de ciento veinte mil pesos por mes y si el acusado es condenado también cobra. Y la fiscalía la defiende sin costos y encima a mi entender los peritos oficiales la instruyen para la cámara Gesell. Cada juicio abreviado aumenta las estadísticas para seguir diciendo que cada vez hay más violadores. A mí entender el juicio abreviado es una extorsión: te vamos a dar veinte o 18 años pero si te reconoces culpable en 8 te vas. Qué tal? Ahora yo les pregunto, a cuántas mujeres que le asesinan esposos, hijos en manos de delincuentes les pagan subsidio?

Prestaron atención acaso, que cuando un hombre es acusado de abuso, ya es condenado socialmente sin ver pruebas, se hace un barullo, se lo expone, se lo trata de “violín” se lo ensucia y las supuestas víctimas denigran a la familia por las redes, eso no es un delito? Si es inocente, se lo sepultó socialmente. Eso es humano? Esos son valores?

Dicen que las víctimas de abuso se empoderan y lo gritan y lo cuentan y lo exponen en redes porque se sienten liberadas y eso es mentira. La que realmente es abusada no es así. Conozco un montón de mujeres que se espantan al ver lo que pasa y fueron abusadas y sufrieron mucho.

No se pusieron a pensar, que hay casos que desaparecen por poder o por dinero? Es decir, tener mucho dinero, o poder, te convierte en inocente?

Cuando una mujer es acusada de violación o violencia se es mucho más suave el castigo, no se hace prensa de esos hechos, se tratan de no mencionar demasiado, para que pierdan vigencia y hay muchos- estamos haciendo un análisis exhaustivo de ese tema-. Eso es justicia?. Eso es igualdad ante la ley?

La gente se expresa de los presos como de animales, eso está bien? Acaso alguno está exento de que algún día lo acusen de algo, siendo inocente? O un hijo, un nieto, un hermano?. Obviamente como ya lo expresé, los que tienen cargos importantes, poder o mucho dinero o son famosos, gozan de impunidad.

La justicia, que como ya lo expresé en otra nota, para mí se mueve como una corporación y jamás acepta que algún colega haga las cosas mal, ellos no se equivocan y si lo hacen tratan de disimularlo. Eso está bien? Es correcto?

Cómo corolario les puedo decir, no tiren una piedra para arriba, pueden salir heridos, la gente ya no es ciega, sorda y muda, la gente está harta de injusticias. Quiere una justicia genuina, real y para todos, igual. Todos somos iguales ante la ley, blancos, negros, pobres, ricos, poderosos o anónimos, mujeres y hombres y jóvenes que son capaces de portar un arma y matar con 12 años, debe ser juzgado y hacer frente a lo que hizo.

No les llama la atención lo que está pasando? A mí sí y por algo Dios me puso en este lugar.