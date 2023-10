En el mes rosa reconocieron a la Asociación LALCEC Sunchales

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de la víspera volvió a sesionar el Concejo Municipal.

En la oportunidad el izamiento del pabellón nacional fue ejecutado por tres representantes de LALCEC presentes en el recinto.

Carolina Giusti enfatizó el significado del mes rosa, a lo largo de octubre, procurando la concientización acerca de la lucha contra el cáncer de mama, resaltó que el Cuerpo exhibe sus bancas adornadas con un lazo rosa y efectuó el anuncio de una caminata en la plaza Libertad y comprometió el apoyo del Cuerpo Legislativo a la causa.

Por su parte María Alejandra Bougnon de Porporatto felicitó a LALCEC por su tarea , gracias a la cual se logró elevar la toma de conciencia y actitudes de prevención.

Tras ello se pasó a un cuarto intermedio para entregar el reconocimiento a la institución local.

El agradecimiento fue ofrecido por Laura Balduino -concejal electa y titular del organismo- quien aprovechó el momento para reseñar las acciones que vienen cumpliendo, y además anunció que en 2024, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la institución la Convención Regional se hará en esta ciudad, en ella participarán 26 asociaciones de Santa Fe y Entre Ríos.

Al retomarse la sesión se aprobó el acta del encuentro anterior y fue ofrecido el informe de Presidencia.



Peticiones y asuntos particulares

Fue girada a comisión una Nota Particular remitida por Griselda Balari

Solicita se reconozca de Interés Municipal el “Laboratorio de teatro en italiano La Colossa" y el evento gastronómico "Un giro per l´Italia".



Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos

Mereció la aprobación del Cuerpo una Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal

Faculta al Sr. Intendente a donar al Obispado de Rafaela una fracción de terreno de 957, 88 m2, con destino a la construcción de un centro comunitario o capilla para las celebraciones de culto católico.

La fundamentación la hizo Pablo Ghiano y Carolina Giusti agregó que en relación al tema mantuvieron reuniones con representantes del Ejecutivo y de la Iglesia, y se efectuaron ajustes.

La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal

Modifica artículos 1° y 2° de la Ordenanza N° 3029 (Afecta bienes al dominio público municipal con destino a calles y espacio verde público). La fundamentación la ofreció el edil Pablo Ghiano.



Proyectos presentados

Fue girado a comisión un proyecto de Resolución elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Crea la banca ciudadana en el ámbito del Concejo Municipal.

La misma suerte corrió un proyecto de Resolución remitido por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Establece modalidades de participación ciudadana y asistencia técnica en los proyectos de Ordenanza analizados por el Concejo Municipal.

También fue girado a comisión otro proyecto de Resolución presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Adopta el Reglamento para el Registro, Gestión, Archivo y Publicidad de los expedientes administrativos y parlamentarios del Concejo Municipal.

Fue aprobada una Declaración presentada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio

Declara de Interés Ciudadano la imposición del nombre Hilario Valinotti al Aeródromo de Sunchales. La fundamentación fue efectuada por María Alejandra Bougnon, quien vertió elogiosos términos de reconocimiento hacia el piloto trágicamente desaparecido.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Dispone la contratación anual de un servicio de auditoría por parte del Concejo Municipal. La fundamentación corrió por cuenta del concejal Santiago Dobler quien explicó que el proyecto perdió estado parlamentario.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti. Requiere del Departamento Ejecutivo un relevamiento del estado de situación en que se encuentran los semáforos de la ciudad. La concejal hizo saber que de apreciaciones propias constató fallas en el funcionamiento de los semáforos en distintas ubicaciones.

Fue aprobada Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo la reglamentación de la Ordenanza N° 2749 (Crea el Registro Municipal de instituciones y organizaciones sin fines de lucro, que requieran de la donación de un terreno municipal para la gestión de un espacio propio o para la ejecución de un proyecto, en función de la concreción de sus objetivos institucionales). La autora, durante sus fundamentaciones hizo saber que la herramienta legal no fue reglamentada y hay puntos que deben ser considerados con mayor especificidad.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación remitida por Horacio Bertoglio y Santiago Dobler

Solicita al Departamento Ejecutivo provea de los insumos y herramientas necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad.Durante la fundamentación Santiago Dobler hizo saber que, junto al concejal Horacio Bertoglio mantuvieron un encuentro con la comisión de arbolado público, previo a esa reunión hizo un relevamiento en la plaza Libertad y se encontró con que a los responsables de laborar en ella le faltan las herramientas necesarias por ejemplo bomba de agua, motoguadaña, mangueras, picos para riego, etc.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Autoriza a incorporar al área urbana inmuebles de propiedad del Fideicomiso Belgrano Norte y de la Municipalidad de Sunchales. Deroga Ordenanza N° 3130.



Fuera de lista

En esta condición ingresó un proyecto de Ordenanza emanado el Departamento Ejecutivo Municipal. Amplía, y reforma por ampliación y reasignación de partidas el Presupuesto Municipal Ejercicio 2023. El fundamento lo efectuó Pablo Ghiano y si bien fue girado a comisión recomendó el pronto tratamiento.