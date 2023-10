La Justicia logró confirmar el viaje de Insaurralde a España

El fiscal federal Sergio Mola confirmó las fechas en que viajaron a España Martín Insaurralde y su pareja, Sofía Clerici, a España, donde se fotografiaron en un lujoso yate en Marbella con regalos de alto valor que encendieron un escándalo con consecuencias aún imprevisibles. Según los datos de la Dirección de Migraciones, Clerici viajó a España el 7 de septiembre en un vuelo de Air Europa y regresó a Buenos Aires el 21 de septiembre con la misma compañía.

En tanto, el funcionario abordó un vuelo en el aeropuerto de Ezeiza el 15 de septiembre a través de la aerolínea española Iberia y regresó por la misma empresa el 21 de septiembre.

Clerici había subido fotos a su cuenta en Instagram en el yate Bandido el 20 de septiembre. Y unos pocos días antes, la mujer había posteado fotos de regalos que dijo haber recibido, entre ellos un reloj Rolex, tres pulseras Cartier y una cartera Louis Vuitton. La propia Clerici había subido imágenes de su viaje en avión a España en la categoría business y también imágenes en la playa de Marbella.

La difusión de ese viaje en redes sociales destapó un escándalo político de grandes proporciones que afecta la línea de flotación del Gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, con impacto directo en las candidaturas del ministro y candidato a presidente, Sergio Massa, y del gobernador Axel Kicillof, quien busca su reelección.

Mola pidió ayer que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) revise las imágenes de las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Ezeiza para poder ubicarlo en ese lugar al ex jefe de Gabinete Bonaerense Martín Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici, en el marco de la investigación por lavado de dinero que los tiene como imputados a ambos.

El pedido lo formuló para que la PSA indague en las cámaras y determine si se lo ve a Insaurralde el 15 de septiembre pasado en Ezeiza, oportunidad en que abordó el vuelo IB-6844 de la empresa Iberia con destino a España. Su regreso fue el 21 de septiembre. En cuanto a Sofía Clerici, su salida del país fue el 7 de septiembre en el vuelo UX-042 de Air Europa hacia España y también regresó el 21 pasado, en otro avión al que lo hizo Insaurralde.



CAUSAS

Las varias causas que acumula Martín Insaurralde y Sofía Clerici luego del acalorado viaje que ambos hicieron en Marbella donde se los vio en un yate de lujo, tienen dos lugares bien identificados hasta el momento: la Justicia Federal de Lomas de Zamora y Comodoro Py.

Tras conocerse el escándalo, las causas se desperdigaron en Lomas de Zamora, pues de allí está con licencia como intendente; en La Plata, donde tiene jurisdicción por el cargo que ostentaba como Jefe de Gabinete; y Comodoro Py.

En Lomas de Zamora, el fiscal federal Sergio Mola ya pidió medidas de prueba contra Insaurralde y Clerici, en base a la primera denuncia hecha el día sábado por la tarde/noche, a horas de conocerse las primeras imágenes.

Otra de las denuncias hechas por Republicanos Unidos ante los tribunales federales de La Plata se acumulará con la de Lomas de Zamora, pues así se lo pidió la fiscal Ana Russo al juez Ernesto Kreplak. Falta sólo la firma del juez.

Paralelamente, en Comodoro Py, el juez Julián Ercolini no se declaró incompetente ante dos denuncias contra Insaurralde que cayeron en su poder, y, en cambio, decidió delegar los casos al fiscal Eduardo Taiano para que investigue.

De esta forma, todo parece indicar que será por ahora en Lomas de Zamora y en Comodoro Py donde se lo investigue, quedando afuera los tribunales de La Plata. No obstante, con el avance de las investigaciones, es de prever que un sólo juzgado tomará todas las denuncias. (NA, con información de Clarín.com)