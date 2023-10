Uruguay, por primera vez ante los All Blacks

El Mundial de rugby de Francia 2023 dará inicio este jueves a la quinta y última fecha de la fase de grupos, con especial atención por estos lares al cruce del domingo a las 8 entre Los Pumas y Japón, prácticamente un "mata-mata" por el boleto a cuartos de final.

El entrenador Michael Cheika dará a conocer el XV titular este viernes y por el momento la única certeza es que no podrá contar con Juan Manuel Imhoff, lesionado en el triunfo ante Chile. Y la expectativa por conocer si los rafaelinos, Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, estarán entre los 23.

Los Pumas, que estrenarán la camiseta homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo del General San Martín, llegan igualados en puntos con Japón pero mejor diferencia de goleo, por lo que un empate también les otorgará el boleto a cuartos de final, donde por ahora el rival es Gales, puntero del Grupo C.

La actividad de la fecha comenzará este jueves desde las 16 en Lyon con el choque por el Grupo A entre los All Blacks (2º con 10 puntos) y Los Teros (4º con 5), siendo la primera vez que los uruguayos se midan con el emblemático conjunto neozelandés.

Por esta misma zona jugarán el viernes, también a las 16, Francia (1º con 13) e Italia (3º con 10). Namibia (5º sin puntos) tendrá fecha libre.



Esta es la actividad de los tres grupos restantes para sábado y domingo:



Grupo B



Sábado a las 16, Irlanda (2º con 14) vs. Escocia (3º con 10);

Domingo a las 12:45, Tonga (4º sin puntos) vs. Rumania (5º sin puntos);

Fecha libre para Sudáfrica (1º con 15).



Grupo C



Sábado a las 10, Gales (1º con 14) vs. Georgia (4º con 3);

Domingo a las 16, Fiji (3º con 10) vs. Portugal (5º con 2);

Fecha libre para Australia (2º con 11).



Grupo D



Sábado a las 12:45, Inglaterra (1º con 14) vs. Samoa (4º con 6);

Domingo a las 8, Argentina (2º con 9) vs. Japón (3º con 9);

Fecha libre para Chile (5º sin puntos).