Comienza el Regional Sub-16 en CRAR

Desde este jueves y hasta el próximo domingo 8 de octubre se disputará el torneo Regional de clubes Sub-16 NEA en el sintético de CRAR. Dicho certamen es organizado por la Federación del Oeste Santafesino de Hockey con la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.



El representativo de CRAR, que será conducido por Adrián Kieffer, con la preparación física de María Elena Brown, estará en la zona B junto a Colón de Santa Fe, Talleres de Paraná B y Universitario de Santa Fe.



El plantel del Verde estará conformado por: Julieta Fernández, Morena Hernández, Guillermina Yacovino Díaz, Clara García, Eliana Trindade, Lola Pronotti, Ángeles Aguirre, Martina Pastore, Martina Mainero, Luisina Urbina, Sharon Leiva, Paula Albrecht, Juliana Caccia, Trinidad Testa, Maia Imoberdorf, Alma Mondino, Marina Abona y Jazmín Vásquez.



El debut de CRAR será este jueves a las 12hs ante Universitario de Santa Fe, mientras que en el segundo día de competencia se medirá, en primer turno de 10.30hs ante Colón de Santa Fe y por la tarde, 16.30hs ante Talleres B.



En la zona A estarán Banco Provincial, Sarmiento de Humboldt, Taraguy de Corrientes y Almafuerte.



La jornada del sábado comenzará a las 10.30hs y el domingo a las 9, con la final programada para las 15hs.



EL PROGRAMA COMPLETO DE ENCUENTROS:



Jueves:



09.00hs Sarmiento vs Almafuerte

10.30hs Banco Provincial vs Taraguy

12.00hs CRAR vs UNI Santa Fe

13.30hs Colón vs Atl. Talleres B

16.30hs Banco Provincial vs Sarmiento de Humboldt

18.00hs Taraguy vs Almafuerte



Viernes:



09.00hs Talleres B vs UNI Santa Fe

10.30hs Colón Santa Fe vs CRAR

12.00hs Sarmiento de Humboldt vs Taraguy

13.30hs Banco Provincial vs Almafuerte

16.30hs CRAR vs Talleres B

18.00hs Colón vs UNI Santa Fe