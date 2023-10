Sportivo Norte, a Sunchales en busca de asegurarse el primer lugar en el Clausura

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa más apasionante y Sportivo Norte, líder absoluto, quiere dar un gran paso rumbo al título. Esta noche abrirá la fecha 15 cuando visite a Unión de Sunchales, a las 22hs.



Los dirigidos por el Chaqueño Marcelo Varela suman 37 puntos y Ben Hur, su máximo perseguidor, tiene 31.

Si hoy Sportivo logra una victoria se asegurará, en primera medida, el primer lugar (si pierde los otros dos juegos y el Lobo gana todo irían a un desempate). Una victoria del conjunto de barrio Barranquitas esta noche obliga a la BH a hacer lo propio el próximo domingo a las 17.30hs cuando reciba al Deportivo Tacural, de lo contrario celebrará el título de manera anticipada.



ASÍ VA TODA LA FECHA



Jueves 05/10: 21.30hs Dep. Aldao vs 9 de Julio, 22.00hs Unión de Sunchales vs Sportivo Norte.



Viernes 06/10: 21.30hs Brown de San Vicente vs Argentino de Vila.



Domingo 08/10: 12.30hs Dep. Josefina vs Atlético de Rafaela, 16.30hs Peñarol vs Atlético María Juana, Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas, Deportivo Ramona vs Ferrocarril del Estado, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad; 17.30hs Ben Hur vs Deportivo Tacural.



LAS POSICIONES



Sportivo Norte 37 puntos; Ben Hur 31; Ferrocarril del Estado 30; Libertad 28; Peñarol 26; 9 de Julio 25; Arg. Quilmes 25; Atlético de Rafaela 24; Dep. Aldao 21; Florida de Clucellas 18; Brown San Vicente 17; Dep. Ramona 14; Dep. Tacural 12; Unión 12; Arg. de Humberto 12; Arg. de Vila 8; Dep. Josefina 8, Atlético María Juana 7.