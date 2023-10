“Sabemos lo que somos como equipo”

Quedan apenas dos fechas, es la cuenta regresiva. Ya no hay tiempo para relajación. El año comenzó con un par de objetivos, que se pudieron cumplir, pero ahora en Atlético de Rafaela se apuesta por más.



“A principio de año la meta era el reducido y pelear el ascenso, lo estamos logrando pero esto es poco a lo que quiere cada uno”, apuntó Manuel Ignacio Lago en la jornada de ayer, luego del entrenamiento en el predio Tito Bartomioli. “Todos queremos ascender, pero los objetivos son a corto plazo, ahora es ganarle a Mitre y asegurar ese cuarto lugar que te da el beneficio en octavos con la localía, hay que ir partido a partido”, agregó en conferencia de prensa.



La Crema suma 52 puntos y con 50 llega Quilmes, en una pelea ‘mano a mano’ por quedar lo más arriba posible en la zona B de la Primera Nacional. ¿Una presión para el elenco albiceleste?



“Me parece que es mejor tener que jugar con eso, no nos podemos relajar”, indicó Lago, que luego se sinceró: “Es normal cuando se cumplen objetivos y tenés una distancia de puntos que uno se relaje, suele pasar. Nos sirve cuando sentimos esa presión que debemos ganar, tenemos que dar un click y cambiar la imagen del otro día”.



- ¿Qué análisis hacen de la derrota ante Chaco For Ever?



- Queda la sensación amarga por el partido que hemos hecho. Creo que es un partido del cual tenemos que aprender mucho, en lo actitudinal y en el tema del juego. Deberíamos haber sido protagonistas y nos costó. Todo es un aprendizaje para lo que viene ahora.



- Empezaron bien pero les empataron el partido y se vino todo abajo.



- Habíamos arrancado muy bien, con buena intensidad, proponiendo nosotros; el primer gol fue un baldazo de agua fría, no lo esperábamos, es un golazo. Después nos costó recuperarnos, llegó el segundo y ahí ya nos veíamos entre nosotros y sabíamos que algo no andaba bien, debemos mejorar eso. No se si fue relajación o qué pero queremos ir por más, se hizo la autocrítica, que queda como un aprendizaje y nada más.



- Crees que fue sólo una mala tarde…



- Nos pasó de jugar partidos donde no nos salieron las cosas y se han ganado por otras, por actitud, tema de ganas, cuando no se puede jugar el equipo está compacto, ordenado, metido, concentrado y fue algo que carecimos en este último partido.



-¿Y es para preocuparse a esta altura del torneo?



-Estamos tranquilos por lo que podemos dar cada uno, sabemos lo que somos. Se hace la autocrítica y saber que esto no puede pasar en el reducido porque ahí te vas y no lo podemos permitir. Veníamos de 9 partidos sin perder, sabemos lo que somos como equipo y cuando estamos todos bien, la mejor manera de recuperarse es ganando a Mitre y ponernos a tiro y asegurar ese lugar en el cual queremos estar.



-Sintieron las ausencias, están para volver pero también tendrán bajas en ofensiva.



-Sí, pero acá todos son importantes, fundamentales y cuando falta uno se nota. Los 9 partidos que ganamos generalmente los definían los que entraban desde el banco, ahí te da la pauta de la importancia de cada uno de nosotros. Cuando falta uno, la ausencia se nota.