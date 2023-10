Coloquio de IDEA le pidió a los candidatos que trabajen juntos

El presidente del 59° Coloquio de IDEA, Santiago Mignone, reclamó ayer que las fuerzas representadas por los candidatos presidenciales Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa trabajen juntas para lograr el "bienestar general" de la Argentina.

"La libertad, el cambio y la patria, son tres conceptos que deben trabajar juntos y coordinadamente para el bienestar general", subrayó el empresario en el discurso de apertura del evento.

El Coloquio arrancó este miércoles en la ciudad de Mar del Plata, donde hasta el viernes se mantendrán debates con el objetivo de analizar la realidad económica y social del país, a 18 días de las elecciones presidenciales.

Si bien estaban invitados los postulantes presidenciales de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, la única que confirmó su asistencia fue Patricia Bullrich.

Massa y Milei no participarán, e incluso el libertario llegará este jueves a esta ciudad para encabezar su propio encuentro con empresarios y banqueros. "Si alguno de los candidatos desiste de la invitación y decide no venir, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, lamentaremos en ese caso la ausencia de quienes lo hagan. El Coloquio es un espacio de diálogo público y privado a cielo abierto y de cara a la sociedad", resaltó Mignone.

En la bienvenida al evento empresario, el presidente del Coloquio lanzó críticas al Gobierno y a la reforma del impuesto a las Ganancias, al considerar que no se tuvo en cuenta el impacto futuro. "Se dieron reformas impositivas sancionadas de manera exprés, con mayorías circunstanciales sin el estudio del impacto fiscal futuro", evaluó.

Según sostuvo, en el resultado de las PASO "quedó claro el hartazgo de esas políticas". "Apelando al título del Coloquio ("Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena"), es nuestra misión que entendamos que todos jugamos para la Argentina, todos juntos. Nadie se salva solo, solo lo lograremos si jugamos en equipo, como tampoco se gana sin esfuerzo y sin perseverancia", expresó Mignone. Y agregó: "Lo digo sin titubeos, Argentinos volvámonos a ilusionar, hagamos que valga la pena". (NA)