Perotti inauguró el Comando Radioeléctrico y firmó el inicio de la ampliación del Hospital

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este miércoles la ceremonia en la que se firmó el acta de inicio de obras para la construcción del edificio anexo del hospital Dr. Almícar Gorosito, que se emplazará en Avenida Belgrano 260, de Sunchales. Previamente, el mandatario santafesino inauguró la refuncionalización de la sede del Comando Radioeléctrico.

Durante el acto, realizado en el espacio donde se construirá el anexo, Perotti señaló que "esto es parte de otro compromiso asumido con toda la comunidad”, y explicó que la firma del acta “podría haberse hecho en una oficina, sin que ustedes se enteren, pero es parte de los procesos administrativos necesarios para poner la obra en marcha, para el desembolso de los primeros recursos para que la empresa comience a trabajar”. “Sentimos que hemos cumplido con ustedes -continuó el gobernador-, y estamos cumpliendo en momentos que han sido difíciles para todos: pandemia larga, sequía de las bravas, y a pesar de eso estamos continuando la mayor cantidad de obras que hemos podido. A algunas nos hubiese gustado terminarlas, nos hubiese gustado tener un grado de avance, pero son obras que trascienden las gestiones y había que empezarlas, porque son necesarias”.

Al respecto, el mandatario reconoció que “no nos quedamos con las obras que podíamos solamente inaugurar nosotros. Inauguramos todas las que pudimos, vamos a inaugurar todas las que podamos, pero fundamentalmente hemos puesto en marcha las necesarias para la comunidad, las que van a llevar el tiempo de un gobierno o dos gobiernos, y había que empezar”.

Asimismo, Perotti manifestó su convencimiento que “estamos dejando una provincia mucho mejor que la que recibimos, y el deseo de que quienes nos continúen entreguen una provincia mucho mejor aún. Es la forma en la que se crece, es la forma en la que una comunidad ve que pueden ir satisfaciéndose sus expectativas, y ese es el compromiso”, concluyó.

Del acto participaron también el intendente Gonzalo Toselli; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; la directora del hospital, Dra. Gabriela Astesana; la directora provincial de Arquitectura e Ingeniería, Ileana Rossi; y la delegada de la regional de Salud, Eter Senn; entre otros.



UNA OBRA PRIORITARIA

El intendente reconoció que "todos sabemos las dificultades que existen para concretar aquello que es importante, lo que planificamos juntos, y dar el primer paso, comenzar la obra, requiere de un gobierno provincial absolutamente convencido que esto es una prioridad", por eso Toselli aseguró que "hoy podemos decir que empezamos a concretar un verdadero hito para Sunchales y una amplia región". Por su parte, Ileana Rossi señaló que "cuando empezamos a proyectar la arquitectura de la provincia, pensamos en una provincia que trasciende una gestión que puede ser 4 años, y pensamos una arquitectura que llegue a cada santafesino y santafesina, entendiendo que la arquitectura pública tiene que responder a las necesidades locales y regionales. Este es el caso del hospital, este es el caso de esta ampliación que responde a toda una necesidad no solamente de Sunchales, sino de muchas ciudades alrededor que necesitaban de la concreción de esta obra".

A su turno, Calvo felicitó al gobernador Perotti porque “este era un compromiso que asumimos, al igual que el de la comisaría, el comando radioeléctrico y la fiscalía. Esta ampliación puede concretarse gracias a un orden administrativo, a pesar de las dificultades suscitadas a partir de la pandemia, la sequía y los problemas de orden económico, porque este gobierno tiene como eje a la obra pública en todos los niveles”. Finalmente, Astesana indicó que la obra "atiende una demanda muy importante de las localidades vecinas, así que, por supuesto que todos nos sentimos muy contentos y muy felices, y vamos a acompañar para que esto se concrete y algún día poder inaugurarlo".



DETALLES DE LA OBRA DEL HOSPITAL

Los nuevos edificios se implantan en el mismo predio del hospital, ubicado en el centro de la ciudad, sobre una de las avenidas principales. En total, la sumatoria de las superficies intervenidas, alcanza los 2.399,70m2 entre el edificio Anexo: 2.155,35m2 (2.000,20m2 cubiertos + 155,15m2 semicubiertos); la Posta SIES 107: 175,54m2; y la reforma interna del edificio existente: 68,81m2.

El Anexo está pensado como un edificio desarrollado en planta baja y planta alta, pero que puede ser ampliado en altura hasta dos pisos más (2do y 3er piso). Se vinculará con el edificio existente a través de una nueva circulación cubierta.

El Anexo contará en planta baja con una Guardia de Emergencias que dispondrá de una oficina de control; shockroom para dos camas; Sala de Observaciones para tres camas; Sala de Observaciones para paciente aislado de una cama; office de Enfermería y dormitorio para médico de guardia. Tendrá también una Guardia Clínica con dos consultorios médicos; Sala de Ecografía y Sala de Rayos X.

El Sector Obstetricia tendrá un consultorio médico; dos salas T.P.R. y office de enfermería. Hacia el fondo del lote se ubica el Sector Cirugía, con un quirófano; una Sala de Partos con sector de recepción de recién nacidos; Sala de Recuperación para dos camas; office de enfermería; central de esterilización y dependencias.

En planta alta se ubican los distintos sectores de internación. Sobre la fachada, la Internación Clínica Pediátrica compuesta por dos salas con cuatro camas cada una y office de enfermería. Entre los patios internos se encuentra la Internación de Maternidad, con dos habitaciones individuales y office de enfermería. Hacia el este está la Internación Clínica Adultos que contará con cuatro habitaciones de tres camas cada una. Tendrá también un office de enfermería.

La Posta del SIES 107 contará con cocheras para dos ambulancias, en planta baja. Mientras que en planta alta tendrá cocina-comedor; baños; vestuario y dos dormitorios. En el edificio existente, se construirá la oficina de Admisión Central y un laboratorio con sala de extracción.



INVERSIÓN EN SEGURIDAD

En su visita a la ciudad de Sunchales, el gobernador también presidió el acto de inauguración de las obras de refuncionalización de la sede del Comando Radioeléctrico, actividad de la que participaron el intendente Gonzalo Toselli; el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; y el jefe de la Unidad Regional V de la Policía de la Provincia, Víctor Rivero; entre otros.

Perotti expresó su satisfacción por "poder decirles, a cada uno de ustedes que hemos cumplido, cada compromiso que aquí se asumió, se cumplió uno tras otro". Y también agradeció a los intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos por "poner siempre por delante los objetivos centrales de nuestra gente para poder avanzar".

Luego indicó que "está claramente demostrado que en la región se podía invertir, se podían hacer obras importantes, que podían llegar mayores inversiones en seguridad y también inversiones que nos permitan poner en marcha la fiscalía".

Mientras tanto, Brilloni destacó como uno de los aspectos más importantes de la gestión robustecer a "una de las instituciones de nuestra democracia que es nuestra Policía de Santa Fe, a la que tenemos que fortalecer, capacitar, equipar, y poner en valor todo lo que hacen".

El ministro agregó que "trabajamos para propiciar las condiciones adecuadas de trabajo, y esta refuncionalización del Comando Radioeléctrico de Sunchales, permite eso. No se trata solamente de un edificio, se trata de mejorar el funcionamiento del servicio de llamada del 101 y de equipar a nuestros policías, a los que les pedimos que estén en la calle, cerca del vecino, pero también es cierto que necesitan un lugar para trabajar en cuestiones que tienen que ver con exigencias judiciales, por eso celebro esta obra, que permitirá estar a la altura de la circunstancias", concluyó.

Posteriormente, Toselli remarcó que este "es un momento importante para nosotros, por varias razones, pero fundamentalmente porque estamos presenciando un hito para la ciudad”, y reconoció que “junto al gobierno de la provincia, cuyo aporte es fundamental e indispensable, fuimos articulando y concretando esto". En ese sentido, Toselli destacó también la concreción de la nueva comisaría, "que ya está funcionando, y el Nuevo Centro de Videomonitoreo, que logramos mejorar con las 29 nuevas cámaras que nos dio el Ministerio de Seguridad, y hoy ya tenemos 89".

Finalmente, Calvo expresó que esto "es el epílogo de muchas gestiones que se vinieron desarrollando durante todo este tiempo", y recordó que “se planteó el tema de un comando radioeléctrico y juntos comenzamos a hacer realidad esto que hoy se presenta, que no es solamente una decisión sino una concreción, son hechos, son realidades, con recursos humanos, con equipamiento, y que va a complementar todo el trabajo que están desarrollando las distintas fuerzas de seguridad".