“La Lehmann” y un cónclave fructífero con ex consejeros

La Cooperativa Guillermo Lehmann se encuentra llevando a cabo el Ciclo de Preasambleas 2023, una serie de reuniones que se realizan en 10 localidades del centro de la provincia de Santa Fe, donde la Lehmann centra gran parte de la actividad comercial y social de la institución.

En medio de esta serie de encuentros, se realiza una reunión con los ex consejeros, para acercarle también toda la información del último año de trabajo y comentarles a la vez cuáles serán los nuevos proyectos a corto y mediano plazo.

"Estos tipos de encuentros son muy gratos y estamos muy agradecidos a la Cooperativa que siempre nos tiene en cuenta. Vemos todos los proyectos cumplidos, los que se van a cumplir y eso nos deja mucha satisfacción", expresó Enzo Caussa, ex consejero de la Lehmann de la zona de Sarmiento.

Caussa estuvo 9 años como consejero (desde el 2005 al 2014), siendo un productor agropecuario muy ligado a la historia de la Lehmann: "me genera mucha emoción poder participar como consejero de la Cooperativa y ver el crecimiento que tuvo en los últimos años. Yo la conozco de toda la vida, siempre fuimos con mi familia socios y tuve la grandísima satisfacción de ser parte. Y hoy ver lo que ha crecido me llena de mucha satisfacción y orgullo", completó.

De este modo la Cooperativa continúa trabajando junto a sus socios y acercando toda su actualidad de primera mano a quienes destinaron mucho tiempo de sus vidas a la construcción de este presente de la Lehmann, con mucho esfuerzo, dedicación, humildad y con el compromiso y profesionalismo con el que lo hicieron a lo largo de los años.

La Cooperativa hoy goza de un sólido presente, que le permite, a pesar de las difíciles coyunturas, proyectarse a través de inversiones y proyectos hacia un futuro que asoma sumamente promisorio.