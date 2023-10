Repudio a agresiones, y fuerte reclamo

A través de información a la prensa, la Red de mujeres municipales y comunales, y la secretaría de Políticas de Género de la Festram, "manifiestan su repudio y condena absoluta, a las agresiones y maltratos sufridos por la compañera Andrea Paz, secretaria general del Sitram Reconquista, y secretaria adjunta de la Festram".

Y se agregó que "nos preocupan estos actos de violencia contra dirigentes sindicales, en el ejercicio de acciones gremiales que se debieron tomar frente a la irresponsabilidad del presidente comunal de la localidad de Los Laureles, Juan Antonio Chapero -JxC-, quien no ha concurrido a las tres audiencias solicitadas por el ministerio de Trabajo, para avanzar en la regularización laboral de trabajadores precarizados, ropa de trabajo, elementos de higiene y seguridad, entre otros reclamos violatorios de los derechos de los trabajadores".

Asimismo, se sentenció que "no vamos admitir atropellos en nuestro accionar sindical, no vamos a naturalizar estos tipos de agresiones, en este particular momento de nuestra democracia, violentada por discursos de odio que van en contra de nuestros derechos y conquistas laborales, sociales y económicas".

Además, se puntualizó que "seguiremos luchando por erradicar la violencia, que pretende anular nuestros derechos.

"Desde la secretaría de Políticas de Género de la Festram, se analizarán las distintas actuaciones para iniciar las acciones respectivas en el orden judicial, y en los organismos pertinentes".