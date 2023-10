La balanza comercial con Brasil fue deficitaria por noveno mes consecutivo

El intercambio comercial con Brasil se desaceleró en septiembre casi 20% interanual y se mantuvo deficitario por noveno mes consecutivo, acumulando un rojo de US$ 4.650 millones en lo que va del año, informó la Cámara de Comercio y Servicios (CAC).

De acuerdo con los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la CAC, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.145 millones en septiembre, un 19,5% inferior al valor obtenido en igual período de 2022, cuando había sido de U$S 2.665 millones. Asimismo, el intercambio cayó un 16,6% con respecto a agosto pasado, debido a la baja de las importaciones en un 19% y de las exportaciones en un 13,6%.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en septiembre de 2023 un 18,5% con respecto a septiembre de 2022 (sexto mes consecutivo de baja) al sumar U$S 984 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1160 millones y mostraron una baja interanual del 20,3%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 176 millones (noveno mes consecutivo).

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en septiembre (18,5%) correspondió principalmente a la baja de vehículos automotores para el transporte de mercaderías, trigo y centeno no molidos y preparaciones y cereales, harinas o féculas de frutas o verduras, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (20,3%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, energía eléctrica y motores de pistón.

El comercio entre ambos países acumula en los primeros nueve meses del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 4650 millones. Vale señalar que las exportaciones disminuyeron 6,7% entre enero y septiembre de 2023 con respecto a los nueve meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 15,4% en el mismo período.

En los primeros 9 meses del año 2022, la relación también era deficitaria, algo normal debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo. Pero el déficit acumulado era de US$ 3.134 millones, según lo informado en el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que informa el INDEC mensualmente. Este año, el déficit es un 48,3% superior. .

Argentina y Brasil socios claves para sus economías Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo.

En cambio, para Brasil Argentina se posicionó en quinto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4826 millones) y Estados Unidos (U$S 2696 millones), Rusia (U$S 1023 millones) y Alemania (U$S 1017 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9273 millones) y Estados Unidos (U$S 3006 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron un 0,5% en septiembre de 2023 con respecto a igual mes de 2022, al pasar de U$S 28.587 millones a U$S 28.431 millones. Por su parte, las importaciones totales cayeron un 21,6% con respecto a las registradas hace un año (U$S 24.893 millones en 2022 vs. U$S 19.527 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —por vigésimo mes consecutivo— en U$S 8904 millones, una situación semejante a la observada en septiembre de 2022: en aquel mes el saldo había sido positivo en U$S 3695 millones.

Las expectativas de mercado que relevó en septiembre el Banco Central de Brasil mostraron un incremento con respecto al mes anterior en materia de crecimiento estimado para 2023 (2,92% contra 2,56%). La expectativa sobre la suba de precios anual, disminuyó levemente al pasar a 4,86% desde el 4,92% del mes anterior. Asimismo, se espera que el nivel de tasa de interés Selic sea del 11,75%, menor al valor actual de 12,75%.