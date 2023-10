Bullrich denunciará penalmente a Milei

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunciará penalmente a Javier Milei (La Libertad Avanza) por haberla vinculado en ataques de la organización Montoneros. Lo anunció durante una conferencia de prensa en San Isidro, acompañada del candidato a gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, y Ramón Lanús, candidato a intendente en esa ciudad.

"No solamente le contesté (a Milei), sino que le voy a hacer una denuncia penal", sostuvo Bullrich. En ese marco, la ex ministra de Seguridad calificó al candidato de La Libertad Avanza de "mentiroso" y explicó: "El otro día en el debate, Javier Milei dijo: Bueno, si vos cambiaste y yo te acepto que hayas cambiado. Entonces, asunto terminado . Eso lo hizo para justificar que él lo había convocado a Barrionuevo porque decía que había cambiado y quería ser un liberal en leyes laborales".

Veinticuatro horas después de haberme dicho que yo podría haber cambiado para justificarlo a Barrionuevo, sale a decir en un programa de televisión que puse bombas en un jardín de infantes", agregó Bullrich. .

Esta mañana, mediante un posteo en redes, la candidata de Juntos por el Cambio acusó a Milei de padecer "inestabilidad emocional" y sostuvo que la "preocupa" que el libertario haya diseñado su programa con las mismas formas que "tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros".

Las palabras de Bullrich se dieron luego de que el líder de La Libertad Avanza volvió a hacer referencia ayer al pasado montonero de la ex ministra de Seguridad. "Es una montonera tira bombas que puso bombas en los jardines de infantes", apuntó en declaraciones televisivas.