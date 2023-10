Imputaron a Insaurralde por lavado de dinero y pidieron la inhibición de sus bienes

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola imputó ayer por el supuesto delito de lavado de dinero al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y también reclamó la inhibición general de sus bienes. La medida también alcanza a la modelo Sofía Clérici, quien estaba de paseo en un yate en Marbella, España, junto al intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

Según supo Noticias Argentinas, el fiscal Mola pidió la inhibición general de bienes y los movimientos migratorios de Insaurralde y Clérici. Lo hizo en la causa que está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, a partir de la denuncia que hizo el sábado último Gastón Marano, abogado de uno de los acusados en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Más temprano, el fiscal Mola había pedido que el juez Villena se aparte de esa denuncia que recaló en su juzgado por su supuesto vínculo íntimo con Insaurralde.

Mola basó su recusación en rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad de Villena con el ex jefe de Gabinete Bonaerense. Además, el fiscal mencionó el hecho que la primera ex mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija de un ex intendente lomense) trabaja como pro secretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.

Por ello, la fiscalía señala que existe un "temor" fundado de parcialidad por parte del juzgado donde recaló una de las primeras denuncias hechas de la mano del abogado Gastón Marano. Se trata de una de las tantas denuncias hechas, en total unas ocho, contra Insaurralde luego del escándalo que lo tuvo como protagonista y a partir del cual hay acusaciones en su contra así como de Clerici y la modelo Jesica Cirio, ex pareja del lomense.



MÁS DENUNCIAS

El juez federal Julián Ercolini delegó en el fiscal Eduardo Taiano dos de las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde luego de su viaje en Marbella con la modelo Sofía Clerici, de la cual se conocieron videos y fotos de esos días. .

Las dos denuncias que recibió Ercolini son del abogado Santiago Dupuy de Lome y del diputado José Luis Espert: ambas apuntan contra Insaurralde, pero también contra Clerici y Cirio. Ante la recepción de las denuncias en su juzgado, Ercolini las delegó en la Fiscalía y ahora será Taiano quien decidirá las primeras medidas de prueba a realizar.

Mientras tanto, hay al menos otras dos denuncias en los juzgados federales de Lomas de Zamora y se decide si también se van a investigar ahí o no. En tanto, otras tantas denuncias fueron hechas en los tribunales provinciales de La Plata en función del cargo que ostentaba Insaurralde hasta el sábado que se conoció el viaje con Clerici.



ROSSI CUESTIONÓ

A INSAURRALDE

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi se mostró muy crítico tras el escándalo protagonizado por Martín Insaurralde luego de que se filtraran imágenes de sus lujosas vacaciones en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici y dijo que este tipo de acciones no son representativas del movimiento que integra.

"Una acción de esas características no es representativa de los miles de dirigentes a lo largo y ancho del país. Ni hablar de los miles de militantes que se deben haber sentido ofendidos", expresó Rossi en declaraciones radiales.

En la misma línea, tras la viralización de las fotos y videos en las que se lo ve a Insaurralde en un costoso yate, rodeado de lujos, el titular de ministros subrayó: "No es representativo de nuestro movimiento".

En sintonía, aprovechó para realizar una comparativa con Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Obras Públicas, a quien definió como un funcionario que generó un mecanismo de control extremo y austeridad para los procesos adjudicatorios.

Además, destacó el accionar del candidato presidencial, Sergio Massa, y del gobernador Axel Kicillof, encargados de motorizar el pedido de renuncia del funcionario kirchnerista al frente de la jefatura de Gabinete en la provincia y de su candidatura a concejal en Lomas de Zamora. "Nosotros no encubrimos ni protegimos", resaltó Rossi al tiempo que rememoró el caso del entonces diputado Fernando Niembro cuando, en el año 2015, lo relacionaban con la contratación irregular de empresas por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos del PRO.

"¿Te acordás en 2015 el caso de Fernando Niembro por el tema de la publicidad? Fue cabeza de la lista de diputados. Estuvieron 20 días protegiéndolo hasta que renunció", recordó, y contrapuso: "Nosotros tomamos una decisión en cuatro horas, diferenciándonos de cualquiera otra situación".

Por último, insistió en la toma de decisiones contundentes para dar las señales necesarias: "Ninguno de nosotros es representado por ninguna conducta de esas características y no es representativa de dirigentes y militantes". (NA)