Proyecto de alumnas rafaelinas entre los ganadores del concurso INNOVAR

El proyecto "Taza especial para personas no videntes" presentado por las alumnas del sexto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional N°460 "Guillermo Lehmann", Mara Amaro, Morena Giménez y Morena Aragón, recibió un premio en el marco de la 18º edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR, que se realizó entre el jueves y el sábado en el Centro Cultural de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires con la organización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Las jóvenes rafaelinas, que cursan la modalidad "Electrónica" y estuvieron acompañadas por su profesor, Jorge Corredera, y el director de la escuela, Walter Rohrmann, diseñaron y desarrollaron un prototipo de vaso para personas con discapacidad visual, con circuitos electrónicos que permiten marcar el nivel de llenado a través de una alarma sonora. En su stand recibieron incluso al ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, quien se interesó por los detalles del proyecto al igual que el presidente de la Agencia I+D+i, Fernando Peirano.

El prototipo fue concebido en el marco de una actividad escolar que busca fomentar iniciativas que busquen dar respuesta a necesidades de la comunidad. Y en este caso, Amaro, Giménez y Aragón recibieron la colaboración de la Escuela de Discapacitados Visuales de Rafaela para avanzar en el desarrollo de una "solución práctica y segura para este desafío cotidiano".

"Una respuesta innovadora a una demanda clave: crearon una taza inalámbrica con sensores de movimiento y temperatura Cuando el agua es suficiente y la temperatura correcta, se escucha una alarma", publicó en sus redes sociales sobre el proyecto rafaelino la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe, Marina Baima, quien participó el sábado de la ceremonia de entrega de premios de la 18° edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR para acompañar especialmente a los representantes de escuelas y organismos santafesinos.

“Taza especial para personas no videntes” de la Escuela "Guillermo Lehmann". Una respuesta innovadora a una demanda clave: crearon una taza inalámbrica con sensores de movimiento y temperatura 🤯 Cuando el agua es suficiente y la temperatura correcta, se escucha una alarma 🔊 pic.twitter.com/HahfE0vP6V — Marina Baima (@BaimaMarina) October 2, 2023



Los grandes ganadores resultaron Aceleradores para la vida, de Andrés Kreiner y Microscopio digital de identificación forense, de Luis Ragone -ambos concursantes en la categoría “Diseño Innovador”- cuyos proyectos se alzaron con los máximos premios en su segmento ($1.200.000) y con la “Gran Distinción INNOVAR” ($800.000).

Al encuentro asistieron más de 150 innovadoras e innovadores, quienes exhibieron sus prototipos y mostraron sus iniciativas al público y al jurado que eligió los proyectos ganadores. El certamen repartió $57.500.000 en 97 distinciones distribuidas en los premios de cada categoría (95), y dos “Grandes Distinciones INNOVAR”. Las iniciativas premiadas recibieron una estatuilla alusiva de esta edición del concurso, elaborada por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).

Por la provincia de Santa Fe, resultaron ganadoras las iniciativas:

-“CLON.AR”, de Adrián Bender de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral;

-“Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar”, de Christian Magni del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR);

-“MUU App Nutrition”, de Sebastián Ayala de la Universidad Nacional del Litoral;

-“MINI-ENFARDADORA”, de la Escuela de Educación Técnico Profesional N°487 de Santa Fe;

Además, recibió la Medalla INTA y la Mención Especial INTI la iniciativa “Desarrollo de una vacuna oral contra la gripe aviar” de Christian Magni del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (CONICET-UNR).

Filmus manifestó su “alegría y emoción por lo federal de esta premiación”. En cuanto a la categoría que contempla escuelas técnicas y agrotécnicas, mencionó “que Argentina en 2005 no tuviera escuelas técnicas realmente era una vergüenza y lo logramos, ¿por qué no había escuelas técnicas? Porque no había un proyecto industrial de país, y si uno solamente va a producir productos primarios no necesita escuelas técnicas”. “La escuela técnica agrega valor a partir de lo mejor que tenemos, que es la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estamos orgullosos de nuestras escuelas técnicas, porque forman lo mejor de nuestros profesionales”, agregó el ministro.

Por su parte, Baima sostuvo que “en esta edición de Innovar, la provincia de Santa Fe otra vez tuvo grandes resultados, premiados en diferentes categorías y dos premios especiales en las escuelas técnicas, el INTA y el INTI, esto muestra un sistema científico tecnológico de innovación que cada vez se consolida y robustece sus raíces, pensando en proyectos disruptivos con las características de la provincia de Santa Fe, pero también con la alta inventiva para ser premiados en esta distinción”.

“En esta edición de Innovar, se han destacado, además de los ganadores, la participación de 7 proyectos finalistas santafesinos y la presencia en el catálogo en la exposición. Claramente el rol de las universidades es fundamental, se ha visto la presencia de las tres universidades nacionales con arraigo en el territorio, como así también proyectos de startups que se vienen acompañando con distintas líneas de financiamiento desde la provincia. Una vez más, Santa Fe es ciencia, Santa Fe es innovación. Acompañar y estar presente en estas iniciativas es demostrar que junto al gobernador Omar Perotti y el ministro Daniel Costamagna, el foco en esta gestión fue estar cerca de los que investigan y los que trabajan para una provincia más innovadora. Y es también un reconocimiento a ese talento del que sabemos que tenemos que estar cerca y así continuar potenciando nuestro ecosistema santafesino”, señaló la funcionaria.

El futuro de la ciencia y tecnología argentina lo anticipamos en #Innovar2023.



Recorrí las propuestas de las Escuelas Técnicas en esta gran muestra que reúne propuestas de todo país. Acá con representantes de #SantaFe, #Córdoba, #LaRioja y #Neuquén. Felicitaciones! pic.twitter.com/a9oWbveX6O — Fernando Peirano (@ferpeirano) September 30, 2023





PRESENTES

Participaron de la jornada: el titular de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales, Juan Peyrou; el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; la subsecretaria nacional de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone; el director ejecutivo del INET, Gerardo Marchesini; la presidenta del INTI, Sandra Mayol; y la vicepresidenta del INTA, Nacira Muñoz.



SOBRE EL CONCURSO

Con más de 18 años de trayectoria, el Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR es la iniciativa pionera que fomenta la innovación y premia a quienes se atreven a inventar, crear y mejorar productos y servicios, a nivel federal. Los proyectos son distinguidos con el objetivo de impulsar y promover invenciones de alto impacto social y comercial; potenciar emprendimientos de base tecnológica; dar visibilidad a procesos, productos patentados o patentables en Argentina y/o el exterior y servicios que conlleven una demostrada generación de valor; y continuar fortaleciendo el desarrollo de una cultura innovadora nacional.

Estamos profundamente orgullosos y felices de haber participado en la entrega de premios de la 18º edición del Concurso Nacional #INNOVAR.



En mucho de lo que se expresa acá está el futuro de nuestra nación. ¡Felicitaciones a todos/as los participantes!#CienciaArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/GcjNLy2b0F — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) September 30, 2023



En la edición 2023, se registraron 1049 iniciativas cuya distribución por categorías fue: 209 proyectos en “Diseño innovador”; 67 en “Investigación Aplicada”, 89 en “Desarrollo Sustentable y Energía”, 80 en “Alimentos”, 82 en “Salud”, 56 en “Robótica e Inteligencia Artificial”, 74 en Pequeñas y medianas empresas”, 69 en “Innovaciones en la Universidad” y 323 en “Escuelas Técnicas y Agrotécnicas”. Respecto a su distribución federal se inscribieron 631 proyectos de la región Centro y Buenos Aires; 115 de la región NOA; 128 de Cuyo; 90 de la región Patagonia; y 85 del NEA.