El Clausura de Inferiores ya tiene a todos sus campeones

El último fin de semana se disputó la 11º y última fecha del torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y hubo dos empates, que ayer terminaron de definir a los campeones.

En Octava y Novena División quedaron igualados en el primer lugar Atlético de Rafaela y Ben Hur. Los desempates se jugaron el martes en el predio Tito Bartomioli, con triunfos para la ‘Crema’.

La Octava de Pablo Pavetti se impuso en los penales, y la Novena de Sergio Zanabria lo hizo por 2 a 0.



De esta forma, ambas categorías de Atlético, se consagraron campeón Absoluto, al haber ganado también el Apertura. Lo mismo ocurrió con la Quinta División, donde los de barrio Alberdi ganaron los dos campeonatos.

En Sexta, Libertad de Sunchales volvió a adueñarse del primer lugar y también se coronó como el mejor del año en dicha divisional, ya que también se había quedado con el Apertura.



LAS FINALES



El próximo sábado 14 de octubre jugarán las finales, para definir a los campeones Absolutos en las tres divisionales que aún no tienen al mejor de la temporada 2023. Los partidos que se jugarán: Séptima: Ben Hur (Apertura) vs Atlético (Clausura), Novena Especial: Atlético (Apertura) vs Unión de Sunchales (Clausura), y en las dos de Infantiles que son competitivas (2011 y 2012), donde se medirán Atlético (Apertura) vs Ferrocarril del Estado (Clausura).



SE VIENEN LAS COPAS



El próximo sábado 7 de octubre se pondrán en marcha las Copas de Oro y Plata de Divisiones Inferiores e Infantiles de Primera A.

Los encuentros: Oro: Atlético vs Peñarol, Unión vs Ben Hur, Libertad vs Ferro. Plata: 9 de Julio vs Juventud, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Argentino de Humberto vs Independiente San Cristóbal.