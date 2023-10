Alarma en la Selección: Di María salió lesionado

Ángel Di María tuvo un martes para el olvido. No sólo porque su equipo, Benfica, perdió ante Inter por 1 a 0 en su segunda presentación en la Champions League. Además de que su actuación no tuvo el brillo de siempre, sufrió una molestia muscular que lo marginó del partido a los 33' del segundo tiempo.

Fideo picó en busca de una pelota al vacío apareado con su marcador, Hakan Calhanoglu, que se tiró de atrás y le pellizcó el balón. Cuando el argentino cayó, inmediatamente levantó la mano pidiendo la sustitución.

Salió del campo de juego con una renguera y tomándose la parte superior de la pierna izquierda, tras lo cual recibió atención médica en el banco de suplentes.

La situación encendió de inmediato las alarmas de la Selección Argentina, ya que el equipo de Lionel Scaloni deberá afrontar sus partidos de eliminatorias el 12 de octubre, ante Paraguay, en Buenos Aires, y el 19 del mismo mes, frente a Perú, en Lima.

Con este resultado, Inter quedó como puntero con 4 puntos junto con Real Sociedad, de España, que en primer turno derrotó a Salzburgo, de Austria, con Nicolás Capaldo, por 2 a 0, en condición de visitante.

Por otro lado, Real Madrid, de España, máximo ganador de la Champions con 14 títulos, derrotó a Napoli, de Italia, por 3 a 2, de visitante, en el estadio Diego Armando Maradona, en el encuentro válido por el grupo C. El delantero argentino Giovanni Simeone ingresó a falta de 3 minutos en el conjunto de Nápoles.

Por el grupo A, Galatasaray, de Turquía, con un gol de Mauro Icardi, dio la nota con el triunfo 3-2, como visitante, ante Manchester United, de Inglaterra, que contó con el ingreso del juvenil Alejandro Garnacho y sufrió su segunda derrota al hilo.

Icardi, ex Inter y París Saint Germain, de Francia, marró un penal (ST 32m) cuando el partido estaba 2-2, pero tuvo revancha a falta de 10 minutos cuando picó la pelota ante la salida del arquero camerunés André Onana. El atacante rosarino convirtió su duodécimo gol en Liga de Campeones y el primero con el equipo turco en esta competición.



JUEGAN HOY. 13.45hs Atlético de Madrid vs Feyenoord, 13.45hs Royal Antwerp vs Shakhtar, 16hs B. Dortmund vs Milan, 16hs Celtic vs Lazio, 16hs Estrella Roja vs Young Boys, 16hs Porto vs Barcelona, 16hs Newcastle vs PSG, 16hs RB Leipzig vs Manchester City.