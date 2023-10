Viñas, para la visita de Atlético a Mitre de Santiago del Estero

Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo domingo 8 de octubre a Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 33 de la zona B de la Primera Nacional.



Dicho compromiso, el penúltimo de la temporada regular, comenzará a las 17.00hs y será arbitrado por Nahuel Viñas, según anunció en la jornada de ayer AFA. Los asistentes serán Rubén Bustos y Roque Narváez. Como cuarto árbitro irá Mauricio Martín.



El siguiente es el programa completo de los encuentros que tendrá la fecha del próximo fin de semana en la zona B:



Sábado 07/10: 13.35 hs (tv) Atlanta vs Quilmes (Diego Ceballos), 15.30hs Tristán Suárez vs Brown (A) (Lucas Comesaña), 18hs Chaco For Ever vs Dep. Madryn (Nélson Sosa). Domingo 08/10: 15.30hs Aldosivi vs Dep. Maipú (Andrés Gariano), 15.30hs Riestra vs Ferro (Gastón Monsón Brizuela), 16.50hs (tv) Chacarita vs Estudiantes (BA) (Andrés Merlos), 17 hs Mitre de Santiago del Estero vs Atlético de Rafaela (Nahuel Viñas), 18.00hs Racing de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Luis Lobo Medina), 20.30 hs (tv) Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine (Jorge Baliño).