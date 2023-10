La Crema, con objetivo cumplido: Reducido y Copa Argentina 2024

Atlético de Rafaela tuvo un comienzo de semana con noticias muy agradables, esperadas durante mucho tiempo. Si bien perdió el último domingo con Chaco For Ever en el Monumental, la victoria de Chacarita ante Brown de Adrogué le posibilitó a la ‘Crema’ asegurar su lugar en el reducido, aún resta saber la posición final (quedan dos fechas) y sacó boleto para la Copa Argentina 2024.



El conjunto de Ezequiel Medrán alcanzó el objetivo propuesto a comienzo de temporada 2023.



En lo referido al certamen de la Primera Nacional, aún con seis puntos en juego, Atlético ocupa el cuarto lugar con 52 unidades; seguido por Quilmes con 50.



En la próxima fecha el conjunto albiceleste visitará a Mitre de Santiago del Estero, que pelea por clasificarse al reducido (hoy ingresaría como 8º con 46 puntos) y luego recibirá a Chacarita Juniors (líder con 65).



LO QUE SE VIENE PARA CADA UNO



La definición de la zona B está que arde. El líder, Chacarita, recibirá el domingo a Estudiantes de Buenos Aires y luego vendrá a Rafaela para medirse con la Crema.

Los mendocinos, que chocarán en la última en cancha de Maipú, jugarán el próximo domingo: el “Cruzado” irá a Mar del Plata ante Aldosivi e Independiente Rivadavia recibirá a Villa Dálmine.

Quilmes, por su parte, visitará el sábado a Atlanta y en la última recibirá a Racing de Córdoba.



A LA COPA ARGENTINA



Luego de dos ediciones, Atlético de Rafaela volverá a decir presente en la Copa Argentina. Su última participación fue en el 2021, luego, y debido a las pésimas actuaciones que tuvo en la Primera Nacional, no logró la respectiva clasificación.