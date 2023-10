Luego de un mes cayó un poco de lluvia y granizo

Tras varios días en que se habían anunciado pero nunca llegaron, finalmente ayer sucedió. Es que al fin se cumplió lo que había anunciado el lunes el Servicio Meteorológico Nacional, el regreso de las precipitación a Rafaela y la región luego de más de un mes. El fenómeno fue corto y se dio en horas de la siesta, alrededor de la hora 15, pero lo que asustó a los peatones como a los motociclistas y automovilistas fue el sorpresivo y breve granizo que cayó en gran parte de la ciudad. Igualmente, las piedras fueron muy pequeñas y por suerte no generaron mayores inconvenientes. Y de acuerdo al twitter Clima Rafaela, la inestabilidad registrada fue de 3,3 milímetros que solamente sirvió para regar un poco los patios y no para mucho más, ya que ante tanta sequía, a los campos le hacen falta un chaparrón y un diluvio mucho más importante. Igualmente, luego de una mañana algo calurosa, donde al mediodía la máxima fue de 24ºC, a la tarde bajó un poco la temperatura en virtud de los fuertes vientos del sur y del cielo nublado y tormentoso, bajando el termómetro a 19ºC a la hora 19.



¿CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO?

Según el SMN, para este miércoles se anuncia en la zona un cielo despejado o con leve nubosidad, con condiciones estables, y temperaturas en suave descenso de las mínimas y poco cambio de las máximas, con una máxima de 23ºC y una mínima de 9ºC. En tanto, para mañana las condiciones serán similares, al igual que el viernes, aunque para el fin de semana no se anuncian nuevas precipitaciones.