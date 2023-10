Carignano, candidata a diputada del PJ, pidió el acompañamiento a Sergio Massa

Con una nutrida agenda de campaña, los candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Santa Fe del espacio Unión por la Patria que acompañan a Sergio Massa presidente, realizaron este martes una recorrida por el Departamento Castellanos, visitando las ciudades de Rafaela y Sunchales. En la ocasión, estuvo presente Florencia Carignano, quien estuvo acompañada por el senador departamental Alcides Calvo, autoridades locales, gremiales, presidentes comunales y dirigentes políticos del justicialismo, entre otros.

La actividad dio comienzo en horas de la mañana en nuestra ciudad donde se desarrolló un encuentro con la prensa local en la sala de reuniones del “Hotel Parra & Suites”. Allí, junto a Calvo y Carignano, estuvo presente también el intendente Luis Castellano, quien manifestó, en primer término, que "sabemos claramente del sistema educativo y universitario que tenemos en la ciudad, y no solamente está el motor que hoy sostiene a Rafaela, que es la agroindustria y la metalmecánica, el sector agropecuario, sino también ese nuevo motor que tiene que ver con la innovación, con la economía del conocimiento, con los temas ambientales, que está absolutamente trabajado dentro del sistema científico y tecnológico que tiene la ciudad y la región y es el modelo productivo que hoy el actual Ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, está llevando adelante, y claramente es el que está expresando y el que más necesita hoy nuestra ciudad. Florencia representa eso, el proyecto que nosotros queremos seguir apuntalando en la ciudad y es por ello que estamos acompañando esa idea".

Posteriormente, Calvo manifestó que "tenemos el pleno conocimiento y la gran confianza de que a partir de lo planteado por Luis de lo que significó estos últimos años en la gestión del gobierno nacional, con un trabajo muy coordinado con el gobierno provincial que nos permitió mostrar algo totalmente distinto en materia de obras públicas, de producción y permanente apoyo hacia las áreas industriales, hacia la producción pero especialmente hacia el trabajo. Sabemos que el presente es muy complicado y difícil para todos los argentinos pero somos conscientes también de que el futuro está en nuestras manos, está en disputa, y en ello tenemos que tener la suficiente meditación y concientización de que el voto del 22 de octubre tiene que ser pensado, elaborado, porque para estos momentos difíciles se necesitan funcionarios que tengan una mirada integral, con conocimiento, experiencia pero con un fuerte compromiso y capacidad de trabajo. Lo más importante para nosotros es este aval de Sergio Massa como presidente y nuestro acompañamiento a esta lista de diputados nacionales porque creemos que realmente son las personas que tienen que estar en el lugar que han sido propuestos para afrontar estos momentos sumamente complicados".

Y por último, Florencia Carignano, hija de rafaelinos y actual directora nacional de migraciones y candidata a diputada nacional, dio a conocer los proyectos que llevará al Congreso de la Nación para representar a la provincia. "Hoy estamos representando un proyecto que encabeza Sergio Massa del cuál estamos orgullosos. Podemos contarle a la gente que en cuanto al proyecto, apostamos a la industria nacional al trabajo argentino, a las pymes, que son las principales dadoras de trabajo en nuestra república; apostamos a los trabajadores. Somos el gobierno que le quitó el impuesto a las ganancias a los trabajadores, más de 66 mil santafesinos se beneficiaron con esa medida. Pero no solamente eso, hemos disminuido los impuestos y la parte fiscal a las pymes, para que puedan estar liberadas y tomar trabajo porque entendemos que la única manera de salir de la situación económica en la que estamos hoy es generando trabajo genuino", indicó.

Luego agregó que "venía escuchando a Massa diciendo un dato llamativo y que no se cansa de repetir, donde decía que el 66% de la deuda que hay en el fondo con el FMI la tiene la República Argentina. Por eso nos preguntamos dónde está esa plata, los 45 mil millones de dólares. En la obra pública de Rafaela no la vemos, al igual que en ninguna de nuestras rutas. No la vemos porque está en los fondos que vinieron a especular y ese era el modelo económico del anterior gobierno. Nuestro modelo es de producción, que apuesta a la obra pública, a la generación genuina de trabajo, a las universidades. Entendemos que todo lo que hoy sostiene al modelo productivo de Rafaela se sostiene con ingenieros, con médicos, con profesionales que salen de las universidades públicas", expresó.

También manifestó que "hay mucho para mejorar en la educación y en la salud pública, pero de ninguna manera tenemos que hablar de eliminación de la salud y educación pública, porque justamente nosotros, que somos un gobierno peronista, sabemos que la movilidad social ascendente es la que hace que hoy muchos hijos de trabajadores puedan ir a la universidad pública y luego puedan ser profesionales exitosos. de las grandes empresas y pymes que hay en Rafaela, lo que hace que esta ciudad sea un lugar clave y un modelo de éxito que muchas veces planteamos desde Santa Fe a Buenos Aires".

A continuación, agregó que "hay que decirles que lo que dice Milei, de ofrecer un boucher, significa que van a tener que pagar la universidad pública y cuando dijo en el debate de que le den 35 años para llegar a ser Estados Unidos, les quiero contar que allá, para que una persona pueda ir a la universidad, la familia se tiene que endeudar con 40.000 dólares que le sale, y empiezan a pedir un crédito cuando el chico está en la primaria para que pueda ir a una universidad. Ese, justamente, no es el modelo de país que nosotros queremos. Nosotros no podemos pagarle al FMI si no nos dejan crecer, y queremos generar la mayor cantidad de exportaciones".

Por último, sostuvo que "tengamos cuidad cuando nos hablan, porque una cosa es querer cambiar, como lo que queremos hacer nosotros con este gobierno en el cual no estamos conformes, y otra cosa es pegar un salto al vacío de algo que no va a tener retorno. Esto de tachar, eliminar y ajustar nunca funcionaron en Argentina, y nosotros lo que queremos es rediscutir determinadas cuestiones, como la salud, la educación, los impuestos, con un país que pueda llegar a fin de mes y se pueda, sobre todo, tener estabilidad y trabajar tranquilos sabiendo que a fin de año, como cualquier laburante, vas a poder tomarte unos días de vacaciones y poder vivir bien, con más empresas y universidades".



EN SUNCHALES

Posteriormente, Carignano y Calvo encabezaron el acto en Sunchales, donde se realizó un encuentro con medios de comunicación en el salón de conferencias del “Bar Unión”. Posteriormente, regresaron a nuestra ciudad, donde en las instalaciones de la “CGT Rafaela” se produjo un encuentro, de gran convocatoria, con la Mesa de Coordinación Departamento Castellanos Sergio Massa Presidente junto a militantes, dirigentes gremiales, simpatizantes y público en general, donde entonaron la marcha peronista. En este sentido, durante toda la jornada, Florencia Carignano expresó la intención de convocar a todos los sectores de la sociedad en un futuro gobierno nacional, dando a conocer los proyectos que se plasman a partir de las nuevas medidas económicas, que se van a fortalecer con Sergio Massa como presidente tratando de lograr el acompañamiento del Congreso Nacional.