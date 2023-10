Novedades de la cuarta edición de la Multicon

Como se adelantó en este medio, este sábado llega la cuarta edición de la Multicon Rafaela al Complejo Cultural del Viejo Mercado. Una alternativa local a las convenciones nacionales del cómic como Comic-Con, Comicópolis (Buenos Aires), CAF (Córdoba) o Crack Bang Boom (Rosario), que ya ha conseguido instalarse en la ciudad. Reúne temas tales como el cómic, manga, animé, videojuegos, literatura fantástica, cine y televisión contemporánea.

El evento se extenderá a lo largo de una única jornada desde las 11:00 hasta las 19:00. Las entradas anticipadas ya están a la venta en Mercadillo Friki Rafaela (Pellegrini 490) y en El Supremo Cómics (Constitución 153); también se podrán adquirir en puerta el día del evento. La entrada general posee un costo de 2000 pesos; también está la opción de la entrada "compañeros", con la que entran dos personas por 3500 pesos, y la entrada "equipo", con la que entran 4 por 6000 pesos. Los niños menores de 10 años entran gratis.

Las actividades abarcan una multiplicidad de temas, tales como talleres de origami (figuras papel plegado), papercraft (figuras en papel impreso y plegado), dibujo (historieta, comic, manga, humorismo, caricaturas), mini torneos de videojuegos y juegos de mesa, partida de rol (juego de mesa sobre interpretación de roles), concurso de cosplay (disfraces), trivias, charlas y disertaciones de especialistas, entre otros.

Uno de los grandes atractivos de la Multicon, que lo diferencia de otros eventos de este tipo, es la realización de ambientes a escala real (1 a 1) de películas, series de televisión o escenarios de videojuegos que le permitan a los visitantes sumergirse en una experiencia única.

Otro atracción del evento es la exposición de elementos de coleccionismo relacionados a la cultura del cómic, animé, cine, videojuegos, así como la presencia de una serie de actividades temáticas y talleres vinculados con el mundo del cómic, el cine y la televisión.

La temática elegida para este año será el mundo de los juguetes a partir de la película Toy Story de Disney, con un recreación de un set de la película.

La Municipalidad de Rafaela se suma nuevamente como co-organizadora a través del Complejo Cultural del Viejo Mercado, que estará participando no solo como sede del evento, sino también aportando muestras a la programación como la exhibición de afiches de películas clásicas vinculadas al comic pertenecientes al archivo del Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” y una muestra de muñecas de la franquicia Barbie.

También participará la Banda Municipal de Música con un repertorio dedicado a la música del cine, que tendrá la particularidad de contar con la presencia de los personajes de dichas películas.

Cabe recordar que la primera edición de Multicon Rafaela se hizo en 2017 en el Centro Cultural Municipal de Rafaela, con una asistencia de 700 personas. Dado las limitaciones de ese espacio, el evento se trasladó al CCVM y asistieron 1500 personas en 2018 y cerca de 2.000 en 2019, lo cual demuestra un creciente interés por parte del público rafaelino, que atrae tanto a niños, jóvenes y adultos.

El evento cuenta además con el apoyo de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y numerosos auspiciantes.



ARTISTAS INVITADOS

Participarán los grupos Star Wars Base Rosario y Rosario Ciudad Gótica. Ambos son fan clubs sin fines de lucro que se visten y caracterizan de los personajes vinculados a estas películas. Se dedican a compartir información, organizar eventos temáticos como el Batman Day o el May the Fourth y participan en eventos solidarios.

También contará con la presencia de Carlos Barocelli, un destacado ilustrador e historietista de la ciudad de Rosario, quien estará brindando un taller de acuarelas y una charla en nuestra ciudad.