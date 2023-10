Colapinto correría en Fórmula 2

Franco Colapinto llevó a cabo una conferencia de prensa en el edificio central del Automóvil Club Argentino, en el cual precisó que existen gestiones para continuar escalando en su campaña internacional en 2024, y que ante ello están avanzadas las tratativas para que este año en el Gran Premio de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, pueda hacer su primera carrera de FIA Fórmula 2.

El argentino fue cuarto en el certamen de la Fórmula 3 y está a la expectativa de esa competencia prevista para el mes de noviembre.

«La realidad es que estamos mucho mejor que el año pasado, y probablemente haga la última carrera de Fórmula 2 en Abu Dhabi, aunque todavía no está confirmado con qué equipo porque hay varias butacas libres. A mis patrocinantes les interesa que haga esta carrera, porque es muy importante para el futuro, ya que se gana experiencia«, anunció el piloto argentino en el salón del primer piso del ACA.

Colapinto realizó este encuentro con los medios acompañado por el presidente del ACA, Dr. Jorge Rosales, sus mánager María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, Eugenio Breard, a cargo de la CDA del ACA,Luis Vernazza, representante del piloto en Argentina y Diego Igoillo, en representación de la Asociación Argentina de Volantes (AAV).

En su balance de temporada el pilarense indicó: «Comenzar este año con una noticia como la de Williams, hizo que estemos más cerca de ese gran sueño que tenía de chico que es correr en Fórmula 1. Y estar acá es el resultado del esfuerzo que hizo mi familia al tomar la decisión de irme tan chico a Europa«.

Con respecto a su vínculo con la Academia de Pilotos de Williams Racing, señaló que se extenderá por una temporada, y el correr en F2 le permitirá sumar kilómetros para alcanzar una prueba con los autos de Fórmula 1.

El grupo de trabajo de Colapinto apuntaba a irse a Europa (Colapinto viaja este miércoles) con el 90 por ciento del presupuesto cerrado de un total de 2,5 millones de euros (2,6 millones de dólares), que le permita pegar el salto a la Fórmula 2 y mantenerse en el equipo MP Motorsport, con el que corrió en esta temporada en la Fórmula 3 y alcanzó el cuarto lugar en el certamen en el que sumó puntos en 14 de las 18 carreras. Cosechó el 56,70 por ciento de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos.

En el camino de cosechar respaldos, Franco contó con un aliado famoso: Bizarrap. “Era un ídolo y ahora lo veo como un amigo. Me contactó con Globant. Lo admiro mucho. Estoy más que agradecido por su ayuda. Me dio una gran mano”, recalcó el competidor.

En el Automóvil Club Argentino, Franco Colapinto recibió La Copa del Automóvil Club Argentino Juan Manuel Fangio y la medalla de la Federación Internacional del Automóvil en reconocimiento a su gran temporada en 2023.