Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE

CALLE PALMIERI

* El sábado 30 de septiembre, el Club de Abuelos de calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena-baile con la asistencia de una gran cantidad de público que produjo un lleno total del salón, y que bailaron hasta casi las 3 y media de la madrugada al compás de la orquesta de Lucio y su banda. El menú de la cena fue choricito, mamona al horno con ensaladas, postre bombón helado Yo y de trasnoche torta y café.

En el transcurso del mismo se llevó a cabo un sorteo con números que se entregaban sin cargo al ingreso y resultaron los siguientes ganadores: 1er premio: 1 viaje de 3 días a Carlos Paz todo pago incluida la estadía y comidas, siendo el ganador Carlos Carpio. El 2do premio: una tarjeta para la cena del 7 de octubre, resultando ganadora la Sra Ruben. Por último, el 3er premio fue una tarjeta para la cena del 7 de octubre, siendo ganador Jorge Villarreal.

En tanto, el próximo sábado 7 de octubre habrá una nueva cena-baile con la animación musical de La Pachanga con Juanjo Góngora en los versos. Se recomienda la reserva de tarjetas a los números: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



CALENDARIO DE PAGOS

DE OCTUBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de octubre 2023 para jubilados, pensionados, y Pensiones No Contributivas (PNC).

Durante el décimo mes del año, los primeros dos grupos que perciben el haber mínimo recibirán además la segunda cuota del refuerzo de $ 37.000. Por otra parte, aquellos mayores de 60 años y afiliados al PAMI recibirán el primero tramo del bono de $ 45.000 a pagarse este mes, noviembre y diciembre.

Se recuerda que el haber mínimo pasó de $ 70.962 a $ 87.460 y se mantendrá en este valor hasta noviembre.

* Fecha de cobro de Pensiones No Contributivas octubre 2023:

- DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de octubre

* Jubilaciones y pensiones que NO superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 0: lunes 9 de octubre

- DNI terminados en 1: martes 10 de octubre

- DNI terminados en 2: miércoles 11 de octubre

- DNI terminados en 3: jueves 12 de octubre

- DNI terminados en 4: martes 17 de octubre

- DNI terminados en 5: miércoles 18 de octubre

- DNI terminados en 6: jueves 19 de octubre

- DNI terminados en 7: viernes 20 de octubre

- DNI terminados en 8: lunes 23 de octubre

- DNI terminados en 9: martes 24 de octubre

* Jubilaciones y pensiones que SI superen un haber mínimo de $ 87.460:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: martes 31 de octubre



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.