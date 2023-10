Los odontólogos celebran su día con el desafío de la inflación y falta de insumos

¿Quién no padece los efectos adversos de la inflación hoy en la Argentina? "Hoy es necesario ser odontólogo, contador, malabarista, creativo, psicólogo, filósofo y cultivar una paciencia infinita para ejercer la profesión. Todo al mismo tiempo para venir al consultorio cada día", dijo mitad en broma mitad en serio un reconocido "dentista" en una vereda del centro rafaelino al tratar de resumir la actualidad de la odontología en el país ante una pregunta "al pasar" en la jornada previa del Día de la Odontología Latinoamericana.

Esta fecha tiene su origen el 3 de octubre de 1917, cuando un grupo de odontólogos de distintos países de Latinoamérica se reunió en Santiago de Chile para debatir aspectos de su profesión. Entre los objetivos de este Congreso figuró la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), organización que permitiría compartir cada cierta periodicidad, las experiencias de consultorio, los avances científicos y los desafíos.

En 1925 cuando el delegado argentino, Raúl Loustalán propuso la fecha del 3 de octubre para conmemorar a la odontología en Latinoamérica, en recuerdo al día en que se conformó la FOLA. La celebración no solo contempla a la Argentina sino también a Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Colombia y Cuba.

Desde las entidades que agrupan a las entidades de profesionales se sostiene que "el aparato bucal forma parte de la salud integral de las personas, por lo tanto, los gobiernos y entidades de la salud deben ofrecer los medios, presupuestos para investigación y la infraestructura necesaria para que las comunidades gocen de una salud bucal adecuada".

En Rafaela se encuentra la sede de la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino (AONS), que agrupa a 172 profesionales de los departamentos Castellanos y San Cristóbal. "En este Día tan especial queremos saludar a todos los profesionales odontólogos y en especial a nuestros asociados que respaldan a nuestra institución como referencia para la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas y la coordinación de actividades de capacitación y actualización, tan necesaria en tiempos donde los avances tecnológicos avanzan a gran velocidad", sostuvo el Dr. Matías Seffino, presidente de la AONS.

"En nuestro Día prácticamente el 90 por ciento de los profesionales abre el consultorio, así que nos encontrará trabajando a pleno. De todos modos, desde nuestra entidad nuevamente organizamos un encuentro de camaradería que se realizará este viernes en La Roca, donde seguramente hablaremos de la actualidad pero en forma distendida. Y además vamos a sortear un sillón odontológico con el sorteo nocturno de Lotería de Santa Fe del viernes 6 de octubre", destacó Seffino en diálogo con LA OPINIÓN.

Asimismo, consideró que "desde la AONS acompañamos a los socios no solo para discutir los honorarios sino también que optamos por no transferirles los gastos administrativos ni cobrar la cuota societaria" a la vez que "mantenemos nuestra oferta de capacitaciones teóricas y prácticas en nuestro salón totalmente equipado".

- ¿Cuál es la actualidad de la profesión?

- Compleja, extremadamente compleja. Tenemos una inflación que todo el tiempo obliga a revisar nuestros honorarios y poner en marcha instancias de negociación que son difíciles con obras sociales y empresas de medicina prepaga. A nadie le cierra la ecuación en estas condiciones de la economía. Los insumos están dolarizados, y a veces no hay disponibilidad de los mismos. Además registran aumentos superiores al 200 por ciento, y si bien nuestros honorarios han tenido aumento no en esa proporción. Sentimos que la odontología va por un lado, con todos sus avances por un lado, y la profesión en la Argentina por el otro. Porque es muy difícil cubrir los costos de las prácticas, obtener los insumos, capacitarnos y adquirir la tecnología que avanza permanentemente para nuestra profesión.

- ¿Un ejemplo de ese proceso tecnológico que favorece la profesión?

- Mirá, la digitalización se viene con todo. Ahora se escanea la boca y mediante una impresora 3D se genera una corona. Son desarrollos increíbles que simplifican la profesión. Pero con la pérdida de rentabilidad como resultado de esta economía volátil e inestable que afecta los honorarios, no tenemos capacidad para invertir en nueva tecnología. Y financiamiento no hay.

- La AONS cumple un rol esencial en esa discusión por los ingresos.

- La Asociación hace lo imposible para lograr la actualización de honorarios. Y en ese marco estamos bien porque siempre llegamos a un acuerdo, que claramente tiene en cuenta la coyuntura. Si observamos la realidad de los médicos que hoy denuncian el retraso del valor de la consulta y la demora en cobrar, que va de 60 a 90 días, nosotros estamos mejor. Creemos que el odontólogo está mejor, dentro de lo que es el sistema de salud en general, está bien. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. El Gobierno interviene en las cuotas de la medicina prepaga. Por caso, le da la oportunidad a las familias que realicen un trámite de que se le congele el valor de las cuotas, lo que significa menores ingresos para las empresas del sector. De esa manera se produce el efecto de la 'frazada corta', porque si la empresa de medicina prepaga que ve caer sus ingresos no nos aumenta los honorarios mientras los costos de todos suben por la inflación. En definitiva, el que va a 'pagar el pato' serán los pacientes, lamentablemente, pero no hay otra manera.

- ¿Los jóvenes siguen eligiendo estudiar odontología?

- Hay cada vez menos estudiantes de esta carrera, que es muy cara y requiere una importante inversión. Y otro dato que describe la difícil situación actual. La Universidad de Buenos Aires, donde estudié, tiene consultorios externos donde se atiende a la población y se cobra un arancel mínimo. En las últimas semanas se observan tres cuadras de cola. Es porque el sistema público está colapsado y porque muchos dejan la prepaga ante la imposibilidad de pagar la cuota.