Brenda Vimo dejará a fin de mes su banca en el Concejo Municipal

Hace un tiempo, la concejal y vicepresidenta 1° del Concejo Municipal, Brenda Vimo, había anticipado a sus pares que debería renunciar antes de finalizar su mandato para asumir un cargo en el Ministerio de Salud de la Provincia vinculado a su profesión de médica. En año de elecciones, ya se sabía que la edil que asumió su banca en diciembre de 2019 no buscaría un nuevo mandato. Los motivos que había dado en su momento a los medios eran porque se dedicaría más de lleno a su profesión.

Si bien la noticia corría por radio pasillo desde hace unos días, a través de una nota ingresada ayer, la concejal oficializó su renuncia dos meses antes de terminar su gestión. “Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio al resto de los señores concejales, a los efectos de comunicarle mi renuncia al cargo de concejal que ocupo en este Concejo Municipal, a partir del día 31 de octubre. La presente decisión obedece a motivos estrictamente personales y profesionales”, expresa la nota de la doctora.

De acuerdo a lo que se informó, el 1° de noviembre deberá asumir como Auditora en la Región 2 Nodo Rafaela del Ministerio de Salud Provincial, función que comprende los departamentos Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal y San Martín. "No ha pasado nada extraño. Yo ya había tomado la decisión de dejar de participar en espacios políticos desde el mismo momento en que no acepté ningún ofrecimiento de candidaturas para integrar listas", señaló Vimo en declaraciones a la prensa. "Tomé cada uno de los proyectos que tenía en agenda para poder cumplir. Siento personalmente que he cumplido con lo que prometí. Dí todo lo que pude en este espacio. Ahora necesito un tiempo fuera de la política", expresó.

"Esta decisión, que también está pensada con mi familia, tiene que ver con mi futuro laboral relacionado a lo que me formé y para lo cual me vengo preparando. Como necesito enfocarme en 100 por ciento, me voy del Concejo un poco antes del tiempo previsto. Presento mi renuncia con tiempo para que el Tribunal Electoral decida con comodidad sobre mi reemplazo en la banca", afirmó Vimo.

En este sentido, aclaró que la lista que integró en las elecciones de 2019 se conformó en base a la ley de cupo femenino y de paridad, como rige actualmente. "Si para definir mi sucesión se tiene en cuenta la ley de cupo, entonces la banca le correspondería a Juan Ignacio Ruggia -actual titular de la Oficina de Empleo-, pero si se considera la ley de paridad entonces debería asumir María Paz Caruso, quien ya es concejal electa. La decisión será del Tribunal Electoral de la Provincia", explicó. Además, como Vimo es vicepresidenta 1ª del cuerpo legislativo, se deberá modificar el esquema de autoridades con la elección en su lugar posiblemente de Juan Senn.



AGENDA DE COMISIÓN

La reunión de comisiones de ayer transcurrió de manera tranquila. Los ediles dieron despacho primero al proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo, en el que solicita al cuerpo legislativo la autorización para donar a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), la casa de calle Abele 55 que fue utilizada durante 23 años por el “Hogar Simeón”, obra destinada a la atención de adultos mayores en situación de calle, y cuyas actividades cesaron a fines de mayo de este año. Lo que se pide ahora es un cambio de cargo, otorgando a la Asociación “Vistiéndonos de Sol” la libertad de realizar en el lugar acciones benéficas que consideren oportunas. Uno de sus considerandos del proyecto expresa: “Que en abril de 2023 la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol solicitó ampliar el cargo por el cual recibiría la donación haciendo extensivo el cargo a otras actividades que realiza la institución”. Y como dentro de las atribuciones del IMV no se encuentra prevista la facultad de donar bienes que conformen su patrimonio, es el Concejo Municipal el que debe autorizar previamente dicho acto jurídico.

Al respecto, el concejal Miguel Destéfanis dijo: “La Asociación Civil pretende que sea un cambio de cargo, que no sea solamente para el “Hogar Simeón” (que ya no funciona más) sino para cualquier actividad benéfica que quieran desarrollar. Están necesitando el edificio que ya alquilan otros lugares y eso implica un costo para ellos”. Explicó que, a diferencia de la función que tenía a cargo el Hogar Simeón, los responsables de la Asociación desean que el edificio esté destinado no solo a adultos mayores, sino para diferentes actividades solidarias que ellos dispongan vinculadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Por otro lado, también se volvió a tocar el tema de la nota que ya había sido leída en comisión el lunes 25 de setiembre, que refleja el pedido de presidentes de las vecinales de los barrios Villa Rosas y Sarmiento, entidades educativas y vecinos del sector, de que el Estado actúe con respecto a la progresiva instalación inhabilitada de personas y familias en la zona del Ferrocarril Belgrano delimitada por las calles J.M. Aragón, Zanetti, Francia y Gobernador Crespo al Sur.

Llegado a un acuerdo entre todos los concejales, el secretario del Concejo Franco Bertolín, redactará una minuta de comunicación a partir de esta solicitud en la que se pedirá al Departamento Ejecutivo que delimite el sector para que no siga avanzando la construcción de viviendas irregulares en el predio, dando una solución a los vecinos afectados por esta situación.