El ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde renunció a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora por Unión por la Patria luego de encontrarse en el ojo de la tormenta por la polémica generada por el lujoso viaje que realizó al Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici.

Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes del entorno del dirigente peronista. La dimisión a la candidatura se dio luego de haber dado un paso al costado como jefe de Gabinete provincial y apeló al mismo argumento: evitar afectar al espacio político en el proceso electoral.

Tras el debate presidencial en Santiago del Estero, el ministro de Economía y aspirante de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que el referente kirchnerista no debía competir como concejal en el partido ubicado al sur del Conurbano.

"Insaurralde cometió un grave error, renunció a su cargo y debe renunciar a su candidatura en Lomas", planteó Massa al retirarse del Centro de Convenciones FORUM de la ciudad norteña.

El cuestionado dirigente encabezaba hasta ayer por la mañana la lista de candidatos a concejales de Lomas de Zamora por Unión por la Patria, una boleta liderada por el postulante a intendente Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados provincial y uno de los apuntados en el escándalo por las tarjetas de débito que tenía el puntero peronista Julio "Chocolate" Rigau.

Su nombre en la lista comprometía no solo la performance de Otermín en Lomas sino también las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del propio Massa, quien aspira a conseguir un lugar en el balotaje en las generales del 22 de octubre.

Las imágenes difundidas por Clerici desataron la furia de la oposición y generaron críticas al interior de Unión por la Patria. Además, derivaron en denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y llevaron a Kicillof a proponer la eliminación de la Jefatura de Gabinete provincial. (NA)