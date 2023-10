Un informe del IPEC refleja el fuerte impacto de la sequía en la provincia

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) dio a conocer un informe detallado sobre cómo ha impactado fuertemente la sequía en el territorio santafesino durante el pasado mes de septiembre. En este sentido, el estudio de la evolución económica de las jurisdicciones subnacionales exige una mirada particular atento a ciertas situaciones extraordinarias que pueden en ellas manifestarse con dispar intensidad relativa. Es el caso de la prolongada y severa sequía por la que atraviesa la provincia de Santa Fe. Asimismo, la diferente conformación de la estructura económica manifestada en el peso relativo de las actividades económicas, vuelve necesario el análisis específico de la situación económica a escala provincial. El documento describe los efectos macroeconómicos de dicha sequía en la "bota" con énfasis en los principales sectores de actividad. El cotejo de lo acontecido a nivel provincial respecto a lo observado en el plano federal es abordado en este trabajo. La dinámica particular del sector agropecuario, las exportaciones, la industria manufacturera y el comercio son especialmente analizadas.



PANORAMA GENERAL

Tras la recuperación macroeconómica verificada durante el año 2021 y los primeros meses de 2022, al menos desde el último trimestre de ese año y hasta el presente, la actividad económica en la provincia de Santa Fe enfrentó de manera plena los graves efectos de una aguda y prolongada sequía de ribetes históricos. El Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE-IPEC) presentó en la medición acumulada al mes de junio de 2023 una baja de 9,6% en relación al mismo período del año anterior. También registró en los últimos meses de 2022 marcadas caídas interanuales del nivel de actividad agregada. En el orden nacional, en los primeros seis meses de 2023 el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE-INDEC) registró una caída de 1,9% en relación al mismo período del año anterior. No obstante, en mayo y junio de 2023 este indicador mostró caídas de un 4,4% y 5,5% interanual respectivamente. Esta dispar evolución de la actividad económica observada a nivel nacional respecto de lo acontecido en la provincia de Santa Fe se fundamenta en el mayor impacto relativo de la sequía, y en la fuerte incidencia que las actividades agrícolas, y comerciales e industriales vinculadas alcanzan en la configuración productiva provincial.



AGRICULTURA Y GANADERIA

En la provincia de Santa Fe la participación relativa de la “Agricultura y ganadería” es de un 20% del PBG, doblegando largamente la relación observada a nivel nacional respecto al PBI. Entre fines de 2022 y comienzos de 2023 los diferentes informes de nivel de sequía generados por la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria señalaron que gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe se encontraba en situación de “sequía severa”. Tal como se evidencia en los siguientes mapas de estado de la sequía, el impacto alcanzó a toda la geografía provincial, y durante un período extendido de tiempo, en tanto que en otras jurisdicciones provinciales ocurrió de manera parcial.

Desde el plano sectorial y en la provincia Santa Fe es precisamente la “Agricultura y Ganadería” quien acusó una fuerte contracción ligada a la intensidad de la sequía. Los tres principales cultivos agrícolas, trigo, soja y maíz, presentaron durante la campaña 2022/23 una extraordinaria caída de la producción. La cosecha de trigo en Santa Fe correspondiente a la campaña 2022/23 disminuyó un 61,2%, cifra equivalente a prácticamente 3,1 millones de toneladas menos respecto del ciclo anterior de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Agricultura. En nuestra provincia la cosecha de apenas algo más de 1,9 millones de toneladas de trigo en la campaña 2022/23 representó el registró más bajo de los últimos 7 ciclos anuales. A escala nacional la caída alcanzó a un 43,3%. Por el particular ciclo agrícola de este cultivo en Santa Fe esta situación afectó de manera negativa a la producción primaria santafesina durante el segundo semestre de 2022. Desde fines de 2022 en adelante el IMAE sectorial comenzó a evidenciar fuertes bajas interanuales.

La producción de porotos de soja en Santa Fe correspondiente a la campaña 2022/23 disminuyó un 53,7%, equivalente a una merma de 4,4 millones de toneladas respecto del ciclo anterior según recientes datos publicados por la Dirección Nacional de Agricultura. En Santa Fe la producción de escasamente 3,8 millones de toneladas de soja representó el registró más bajo de los últimos 34 ciclos anuales (campaña 1988/90). En la esfera nacional la contracción fue más acotada trepando a un 42,9% respecto del ciclo anterior. Con respecto a maíz se espera una caída de la producción nacional de un 30,6% respecto de la campaña 2021/22. En el caso de la provincia de Santa Fe las estimaciones privadas dan cuenta de una mayor contracción de la cosecha alcanzaría a un 72,3%. Como consecuencia de lo señalado precedentemente, se observa que en el primer semestre de 2023 el IMAE correspondiente a “Agricultura y ganadería” se ubicó un 41,9% por debajo del año anterior. Por su parte, en el orden nacional, el EMAE correspondiente a la misma actividad sectorial acumuló en ese período una disminución de 31,2% en relación al año pasado.



EXPORTACIONES

En el período enero-julio del año 2023 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de 7.378,1 millones de dólares, enfrentando una abrupta caída de 37,4% en relación al mismo período del año anterior, cifra equivalente a 4.399 millones de dólares por debajo respecto del año anterior. En el plano nacional y en ese mismo lapso la disminución del valor exportado trepó a un 24,2% en relación a enero-julio de 2022, representando una merma de 12.649 millones de dólares. En consecuencia, prácticamente el 35,0% de la caída total del valor de las exportaciones argentinas se explica por las menores colocaciones externas de la provincia de Santa Fe.

Nuestra provincia registró caídas relativas de mayor intensidad en todos los grandes rubros de exportación. Las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 41,0% en el orden nacional, y un 59,6% las de Santa Fe, reflejando la mayor severidad relativa de la sequía en nuestra provincia. El monto de las exportaciones de Productos Primarios con origen provincial durante el período analizado fue de 691 millones de dólares. De los 6.012 millones de dólares que cayeron las exportaciones nacionales en este rubro, más de 1.020 millones correspondieron a Santa Fe, es decir, explicó el 17% de la caída total nacional. Las exportaciones santafesinas de semillas y frutos oleaginosos cayeron en 33 millones de dólares, mientras que la de cereales disminuyó en 953 millones de dólares. Las exportaciones santafesinas de productos primarios cayeron algo más de 3,5 millones de toneladas.