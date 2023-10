En septiembre hubo un aumento importante de vacunación contra el Covid-19 en Rafaela

Desde el Ministerio de Salud aclararon que las cifras de contagios por el momento no son alarmantes, pero recomendaron aplicarse dosis de refuerzo. En nuestra ciudad, en el último mes se vacunaron 377 personas en relación a agosto, donde solamente lo hicieron 72 vecinos, y en lo que va del año se aplicaron más de 8.400 dosis. Mientras los números de la inoculación siguen siendo bajos, hay un adulto mayor internado en un nosocomio local.

De acuerdo a lo suministrado por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, desde la mitad de julio se vienen registrando aumentos de casos de Covid-19 en el territorio santafesino, tal como viene sucediendo también a nivel nacional. En este sentido, Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud provincial, consideró en las últimas horas que “no son cifras alarmantes", pero aclaró que "la situación se está monitoreando". En este marco, recomendó aplicarse la dosis de refuerzo de la vacuna.

El funcionario brindó precisiones con respecto al aumento de casos de Covid-19 en la bota : “De julio a agosto, hubo una suba del 60% y de agosto a septiembre, casi del 100%”, pero así y todo aclaró que “no es para alarmarse, porque en cuanto a cantidad, el número de casos es bajo: en agosto, 136; en septiembre, 250”. Torres remarcó, además, que “dentro del sistema de notificación obligatoria, el Covid-19 es una de las enfermedades que vigilada en su curva de seguimiento se registra ese aumento de casos, que tiene que ver con lo que se está viendo en el resto del país. Por eso es un buen momento para invitar a todos a que se vacunen”.

Aunque los números no sean preocupantes y no pongan en problemas al sistema de salud, el funcionario del Ministerio de Salud destacó que los números muestran el comportamiento biológico del ciclo vital del virus, y siempre es importante hacer su seguimiento. "Es parte de nuestra responsabilidad vigilar ese comportamiento y, si fuera pertinente, tomar medidas”, agregó Torres.



LA IMPORTANCIA DE

LA VACUNACIÓN

Con relación a la vacunación contra el coronavirus, el titular de Promoción de la Salud recordó que las personas “mayores de 50 años y las que porten factores de riesgo deben vacunarse cada seis meses. El resto, debe aplicarse una dosis por año. Pueden hacerlo en cualquier efector público comunal, municipal o provincial, sin turno previo y sólo llevando su DNI”, aclaró. “La gente cree que el Covid ya pasó, pero la realidad es que vino para quedarse y se comporta como un virus”, afirmó Torres.



¿Y EN RAFAELA?

Mientras tanto, y teniendo presente el avance de la enfermedad en los últimos tiempos, Luciana Díaz, jefa del vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", le comentó a este Diario que "la gente de a poco se va acercando a vacunarse contra el Covid-19 y en este caso son los mayores de 50 años los que vienen a colocarse una nueva dosis. Igualmente, las cifras de la vacunación siguen siendo bajas. Mientras que en el rango de los menos de 50 años se está más o menos bien, porque se han acercado en los últimos meses, teniendo en cuenta que el refuerzo es anual. De todos modos, le decimos a la gente que se acerque al hospital a completar el calendario de vacunación, ya sea de covid o de otras enfermedades".

Hasta el momento, en lo que va del año se han aplicado 8.418 dosis de vacunas contra el Covid-19, donde durante el último mes de septiembre el promedio aumentó en relación a agosto, con una diferencia aproximada de 300 aplicaciones (377 contra 72). Además, en los primeros 3 meses, época de verano, se vacunó mucho más que durante el reciente invierno, que es donde suelen aparecer más virus y enfermedades respiratorias, siendo agosto el mes con menos dosis colocadas. Este es el detalle de la vacunación Covid en Rafaela hasta el momento: enero, 4.876 dosis; febrero, 1.261; marzo, 733; abril, 344; mayo, 385; junio, 211; julio, 159; agosto, 72 y septiembre, 377.

Por otro lado, desde la cartera sanitaria local, mencionaron que en Rafaela se siguen registrando algunos casos aislados de positivos de Covid-19, pero con cuadros muy leves. De todos modos, y según lo recabado por este medio, hay un paciente con covid-19 positivo (adulto mayor) con neumonía bilateral internado en el Sanatorio Nosti de nuestra ciudad, con un cuadro moderado.



EN EL PAÍS SUBIERON UN

120% EN EL ÚLTIMO MES

La emergencia global de salud pública por Covid-19 terminó, pero la pandemia continúa, repiten los expertos. Es que si bien -gracias a la vacunación y a la cantidad de personas que cursaron la infección- se fue robusteciendo la inmunidad de toda la población, el virus SARS-CoV-2 sigue circulando en Argentina y el mundo.

De hecho, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación difundidos durante la semana pasada, de los 1.480 casos de Covid-19 reportados en el Boletín Epidemiológico Nacional en la semana epidemiológica 34 (del 21 al 27 de agosto), el último reporte informó 3.187 casos confirmados en la semana epidemiológica 37 (del 11 al 17 de septiembre), lo que marca un crecimiento de 120% en las últimas cuatro semanas.

La curva de personas hospitalizadas por COVID-19 replica ese incremento y está en ascenso desde principios de agosto. “En las semanas epidemiológicas (SE31-37), el promedio de casos continuó con tendencia ascendente, alcanzando 206 notificaciones por semana”, según indica el boletín. En números, los casos confirmados de personas con la infección informados en la semana 34 fueron 1.480, mientras que en la semana 35 pasaron a 2.060, en la 36 los casos subieron a 3.239, para luego tener una leve baja y ubicarse en los 3.187 en la semana 37. Así, los números oficiales marcan un aumento de infecciones -en el acumulado del último mes- de más del doble.Todo según cifras del Boletín Epidemiológico.



¿NUEVAS VARIANTES?

Para el doctor en física, investigador del Conicet y secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga, “hubo una suba clara de casos, producto seguramente del ingreso de una nueva variante al país”. Respecto a la baja de casos de esta semana, dijo que “puede tener que ver con un retraso en la carga de datos”. “No obstante, esta cifra seguro que aumentará a medida que se vayan cargando los casos; pero la tendencia (real) es a la disminución, y eso puede verse también en una baja de la tasa de positividad (confirmados sobre testeados)”, analizó Aliaga, quien realiza semanalmente un análisis de las cifras de Covid según los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. Sobre las causas de esta tendencia a la baja, observó que “la experiencia hasta ahora indica que las subas no son por estacionalidad, como ocurre con otras enfermedades respiratorias en invierno sino por la circulación de nuevas variantes”. “Pasadas unas semanas, se alcanza una cantidad de contagios que hace que haya menos susceptibles y bajan los casos”, sostuvo, al tiempo que destacó que “a diferencia de otras subas, se registran hay pocos muertos debido al estado de vacunación de la población, pero siempre las personas mayores o aquellas con comorbilidades son las más susceptibles a complicaciones y muerte cuando los casos suben”. Según las cifras oficiales, los fallecidos pasaron de ocho en la semana 34, para duplicarse a 16 en la 35. El número (16) se repitió en la semana 36, y subió a 22 en la última semana.