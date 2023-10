FIA aprobó el pedido del equipo de Andretti

Michael Andretti, propietario del equipo Andretti Formula Racing, anunció que recibió el visto bueno de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para que su estructura se sume a la Fórmula 1 desde la temporada 2025.

De todos modos, el ex piloto y actual empresario, deberá llegar a un acuerdo, en la parte comercial, con la Formula One Management (FOM), el grupo de empresa que comercializa los derechos de la máxima categoría.

Las negociaciones se iniciaron hace varios meses, pero en reiteradas ocasiones algunos de los equipos que forman parte actualmente de la grilla no habían expresado su conformidad para que se sume el equipo estadounidense.

Ayer, la propia FIA anunció que el Andretti Formula Racing fue el único de los cinco aspirantes que logró superar la tercera y última fase de selección.

De todos modos, como quedó expuesto, si bien la entidad rectora del deporte motor en todo el planeta manifestó estar satisfecha con la candidatura del Andretti Formula Racing, eso no significa que recibirá la habilitación definitivamente, como se especula, en el año 2025.

"La FIA fue muy clara a la hora de establecer criterios estrictos para la inscripción desde el principio del procedimiento de Expresiones de Interés", agregó en otro de sus puntos el comunicado.

Seguidamente, dijo la entidad que "Nuestro objetivo, tras un riguroso proceso de diligencia debida durante la fase de solicitud, era aprobar únicamente las candidaturas que cumplieran con criterios establecidos y demostraran que aportarían un valor añadido al deporte".

En el último párrafo consigna: "La FIA está obligada a aprobar las solicitudes que cumplan con los requisitos de solicitud de Expresiones de Interés y nos hemos adherido a ese procedimiento al decidir que la solicitud de Andretti Formula Racing LLC pasaría a la siguiente fase del proceso de solicitud".