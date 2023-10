Inter y Benfica, con campeones mundiales

El subcampeón continental, Inter de Milán, en plena racha goleadora del argentino Lautaro Martínez, recibirá este martes al Benfica portugués de Nicolás Otamendi y Ángel Di María, en un atractivo partido de la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa. Entre los ocho encuentros de la jornada, también se destaca la visita del Real Madrid al estadio Diego Armando Maradona del Nápoli y el encuentro del Manchester United con el Galatasaray turco de Mauro Icardi en el estadio Old Trafford.

Inter irá por su primera victoria en el Grupo D luego de empatar en su debut como visitante con Real Sociedad de España (1-1), con un tanto agónico del centrodelantero del seleccionado argentino.El "Toro" es uno de los futbolistas del momento en las grandes ligas europeas, luego de sumar una decena de goles en los ochos partidos que lleva disputados en la temporada entre la Serie A y la Champions. El pasado fin de semana, el ex Racing Club se despachó con un "póker" en apenas 27 minutos para la goleada de Inter sobre Salernitana (4-0) y quedó como máximo anotador del "Calcio" con nueve conquistas en siete fechas.

Los partidos de este martes: Grupo A: Copenhagüe-Bayern Múnich (16:00, Fox Sports 3 y Star+) y Manchester United-Galatasaray (16:00, ESPN 2 y Star+).

Grupo B: PSV Eindovhen-Sevilla (16:00, ESPN 3 y Star+); Lens-Arsenal (16:00, Fox Sports 2 y Star+).

Grupo C: Unión Berlin-Braga (13:45, ESPN 2 y Star+); Nápoli-Real Madrid (16:00, Fox Sports y Star+).

Grupo D: Salzburgo-Real Sociedad (13:45, Fox Sports y Star+); Inter-Benfica (16:00, ESPN y Star+).