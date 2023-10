Medrán: "Tenemos que corregir esto"

La segunda derrota consecutiva de la Crema, quizás por lo inesperada por tratarse de un partido ante un rival que estaba en la parte más baja de la tabla y porque volvió a evidenciar la merma de funcionamiento del equipo rafaelino como local en comparación al logrado de visitante, fue de las más duras de la temporada ya cuando está terminando la etapa regular de la Primera Nacional. El 1-3 ante Chaco For Ever fue analizado por Ezequiel Medrán con un razonamiento bastante claro y una marcada autocrítica sobre los errores cometidos.

"Fue una derrota dura, que duele. Obviamente teníamos la intención en este tramo final del campeonato de seguir sosteniendo lo bien que venía compitiendo el equipo. Luego obviamente el desarrollo del juego desde el inicio que intentamos imponernos, en el primer tiempo el trámite fue favorable para nosotros con situaciones mas claras, ellos tuvieron la del gol y nada mas. Nosotros no pudimos concretar para aumentar la diferencia, después en el segundo tiempo estaba parejo, para cualquiera de los dos y nosotros cometimos un error que nos costó caro", expresó el DT.

En la continuidad del análisis de ese momento fatídico del partido para Atlético, puntualizó que "tres minutos después tuvimos otro error que nos costó caro y que nos dejó fuera de partido. Caímos en no tener claridad para progresar en el campo de juego ante un rival que se agrupó bien, y se produjo una derrota que duele".

Posteriormente, reconoció que "esto tiene que ser un aprendizaje porque en un Reducido, estos momentos te dejan sin posibilidades, tenemos que ajustar esto, charlarlo, corregirlo porque en instancias decisivas podés cometer un error pero si te vas mentalmente del partido lo entregás y nosotros no estamos en condiciones de entregar un año de trabajo".



LA SALIDA DE LUNA

En cuanto al cambio de Alex Luna (que llegó a la quinta tarjeta amarilla y no estará ante Mitre), Medrán mencionó que "lo revisaron los médicos y creía que podía jugar un rato mas pese al dolor, le dimos la posibilidad de 10 minutos mas pero seguía con la molestia en el tobillo y preferimos hacer el cambio".

Consultado en la conferencia de prensa por la vuelta de Osores y cómo vio su desempeño, contestó que "creo que hasta que cometió el error era un partido discreto de Mauro, luego esa jugada lo golpeó y lo sintió, y no pudo entrar nuevamente en juego".

Volviendo al análisis del juego, lamentó que "hubo momentos con espacios que para lastimar al rival que no los aprovechamos, desde el banco veíamos que manteniendo la calma se podía aprovechar, el mensaje era que si se generaba un desorden no nos convenía, y fue así. No encontramos esos lugares de la mejor manera, dejamos espacios y el rival lo aprovechó".

Finalmente, sobre si el plantel había sentido la caída por el mal arbitraje en Mendoza, Medrán fue tajante. "No, esto es futbol, hay que recuperarse rápidamente. Esto dolió porque no lo esperábamos, tenemos objetivos claros, no somos ni los mejores ni los peores, estamos en un lugar expectante, un cuarto puesto que nos da la posibilidad de estar en el cierre del torneo de buena manera".