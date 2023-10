Ben Hur U14 entre los ocho mejores

Este fin de semana, en Santo Tomé, se disputó la tercera fase del Federativo U14. Ben Hur se impuso en todos los partidos y logró clasificar entre los ocho mejores equipos de la provincia.

Los encuentros correspondieron a la instancia de cuartos de final del certamen provincial. El equipo que conduce Juan Andornino con estas victorias, más las conseguidas en las etapas anteriores, avanzó a semifinales de manera invicta, con once victorias en otras tantas presentaciones.

Resultados Zona “D”: Ben Hur 87 vs Unión de Santo Tomé 80 y Ben Hur 97 vs Banco de Santa Fe 85.

Posiciones: Ben Hur 4, Banco 3 y Unión 2.

Otros equipos clasificados: Por la Zona “A”, Náutico de Rosario y Firmat FC. y por la Zona “B”, Temperley de Rosario y San Telmo de Funes. La Zona “C” debe jugarse (Libertad y Unión de Sunchales, y Atlético Ceres Unión son los participantes).