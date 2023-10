Con un hierro, le "abrió" la cabeza a su progenitora

Por mandato del fiscal de la Unidad de Violencia de Género de La Banda, la Policía detuvo a un sujeto que golpeó con un hierro a su madre, en la casa que compartían.

El grave hecho fue informado por una mujer de 77 años de edad, quien ante la Policía dijo que su hijo, de 47 años, había regresado alcoholizado, y la golpeó, causándole una lesión, con un hierro que utilizan para trabar una de las puertas.

Según se supo, la mujer contó que su hijo había salido, dejando con ella a sus dos nietos.

Y aproximadamente a la hora dos regresó ebrio, sacó su motocicleta y se retiró nuevamente.



BÚSQUEDA

Dio a conocer El Liberal, que cerca del mediodía la mujer al ver que su hijo no regresaba, se trasladó a Hospitales y Comisarías de la zona -en compañía de sus nietos, hijos del acusado-, para tener novedades.

Al no hallarlo retornó a la vivienda, y pasada la hora 15 el acusado volvió y allí sus hijos (de 6 y 12 años) le contaron que lo habían buscado.

Esta situación habría enfurecido al violento, que le reclamó a su madre haber tenido a los menores en la calle.

No conforme con ello, el individuo tomó un hierro y la lesionó en la cabeza, por lo que la víctima fue trasladada al CIS Banda, donde le realizaron cinco puntos de sutura.



DETENCION

Finalmente, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.